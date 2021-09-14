"Бавария" разгромила "Барселону" в выездном матче Лиги Чемпионов

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"Бавария" разгромила "Барселону" в выездном матче Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" на своем поле проиграла "Баварии" со счетом 0:3.

Победу немецкому клуб принесли дубль Роберта Левандовски и гол Томаса Мюллера.

Во 2-м туре "Бавария" дома примет киевское "Динамо", а "Барселона" в гостях сыграет с "Бенфикой".

"Барселона" Испания – "Бавария" Германия - 0:3 (0:1)
Голы: Мюллер, 34 - 0:1, Левандовски, 56 - 0:2, Левандовски, 85 - 0:3

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Мингеса, 66), Роберто (Демир, 59), де Йонг, Педри, Бускетс, Альба (Бальде, 74), де Йонг (Коутиньо, 67), Депай.

"Бавария": Нойер, Павар (Эрнандес, 66), Упамекано, Зюле (Станишич, 82), Дэвис, Сане (Коман, 82), Мюллер (Забитцер, 82), Мусиала (Гнабри, 70), Горетцка, Киммих, Левандовски.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Обыденно ... Тут и комментировать-то не хочется ничего ... Скажу только , что оставленный Лео и его кумом Лапортой, Куман натворит ещё не мало бед в пользу престарелого карлика!Бавария - мощь!Вискас Эль Каталуния!

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