"Бавария" разгромила "Байер" и выиграла Кубок Германии в 20-й раз

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"Бавария" разгромила "Байер" и выиграла Кубок Германии в 20-й раз

"Бавария" на выезде разгромила "Байер" в финале Кубка Германии.

"Байер" - "Бавария" - 2:4 (0:2)

Голы: Алаба, 16 - 0:1, Гнабри, 24 - 0:2, Левандовски, 59 -0:3, Бендер, 63 - 1:3, 89 Левандовски, 89 - 1:4, Хавертц, 90+5 (пенальти) - 2:4

"Байер": Градецки, Венделл, Бендер, Тапсоба, Хавертц, Арангис, Диаби, Баумгартлингер (Демирбай, 46), Бэйли (Бельараби, 76), Амири (Фолланд, 46), Бендер (Вайзер, 82).

"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Боатенг (Люка Эрнандес, 69), Киммих, Гнабри (Коутиньо, 87), Дэвис, Горетцка, Коман (Перишич, 64), Левандовски, Мюллер (Алькантара, 87).

Таким образом, "Бавария" выиграла Кубок Германии в 20-й раз.

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