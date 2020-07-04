"Бавария" разгромила "Байер" и выиграла Кубок Германии в 20-й раз
"Бавария" на выезде разгромила "Байер" в финале Кубка Германии.
"Байер" - "Бавария" - 2:4 (0:2)
Голы: Алаба, 16 - 0:1, Гнабри, 24 - 0:2, Левандовски, 59 -0:3, Бендер, 63 - 1:3, 89 Левандовски, 89 - 1:4, Хавертц, 90+5 (пенальти) - 2:4
"Байер": Градецки, Венделл, Бендер, Тапсоба, Хавертц, Арангис, Диаби, Баумгартлингер (Демирбай, 46), Бэйли (Бельараби, 76), Амири (Фолланд, 46), Бендер (Вайзер, 82).
"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Боатенг (Люка Эрнандес, 69), Киммих, Гнабри (Коутиньо, 87), Дэвис, Горетцка, Коман (Перишич, 64), Левандовски, Мюллер (Алькантара, 87).
Таким образом, "Бавария" выиграла Кубок Германии в 20-й раз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20