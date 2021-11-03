"Бавария" разгромила "Бенфику" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" разгромила лиссабонскую "Бенфику" со счетом 5:2.

Победу немецкому клубу принесли хет-трик Роберта Левандовски, а также голы Сержа Гнабри и Лероя Сане. В составе гостей отличились Фелипе Морато и Дарвин Нуньес.

"Бавария" Германия – "Бенфика" Португалия - 5:2 (2:1)

Голы: Левандовски, 26 - 1:0, Гнабри, 32 - 2:0, Морато, 38 - 2:1, Сане, 49 - 3:1, Левандовски, 61 - 4:1, Нуньес, 74 - 4:2, Левандовски, 84 - 5:2

"Бавария": Нойер, Павар, Упамекано, Ньянзу, Дэвис (Ричардс, 65), Горетцка, Киммих (Забитцер, 72), Левандовски, Гнабри (Сарр, 85), Коман (Мусиала, 64), Сане (Мюллер, 72).

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Вериссимо, Морато, Гримальдо (Гонсалу Рамуш, 77), Пицци (Рафа Силва, 64), Мейте, Жоау Мариу (Паулу Бернарду, 77), Яремчук (Нуньес, 64), Эвертон (Диогу Гонсалвеш, 64).

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