"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" в матче Бундеслиги
"Бавария" в домашнем матче разгромила дортмундскую "Боруссию" в матче 28-го тура Бундеслиги.
В составе гостей голами отличились защитник Матс Хуммельс, Серж Гнабри, Хави Мартинес, дубль оформил нападающий Роберт Левандовски.
"Бавария" – "Боруссия" Д - 5:0 (4:0)
Голы: Хуммельс, 10 - 1:0, Левандовски, 17 - 2:0, Хави Мартинес, 41 - 3:0, Гнабри, 43 - 4:0, Левандовски, 89 - 5:0.
"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Гнабри, Тиагу Алькантара, Хави Мартинес (Горецка, 77), Мюллер (Ренату Санчеш, 80), Коман (Рибери, 68), Левандовски.
"Боруссия Д": Бюрки, Пищек (Вольф, 69), Аканджи, Загаду (Вайгль, 46), Диалло, Витсель, Дилэйни, Дахуд (Гетце, 62), Санчо, Брун Ларсен, Ройс.
"Бавария" с 64 баллами поднялась на 1 место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Боруссия спустилась на 2 позицию, имея в активе 63 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Вердер Бремен
|27
|42
|8
|Байер Леверкузен
|28
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|28
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14