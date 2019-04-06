"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

"Бавария" в домашнем матче разгромила дортмундскую "Боруссию" в матче 28-го тура Бундеслиги.

В составе гостей голами отличились защитник Матс Хуммельс, Серж Гнабри, Хави Мартинес, дубль оформил нападающий Роберт Левандовски.

"Бавария" – "Боруссия" Д - 5:0 (4:0)

Голы: Хуммельс, 10 - 1:0, Левандовски, 17 - 2:0, Хави Мартинес, 41 - 3:0, Гнабри, 43 - 4:0, Левандовски, 89 - 5:0.

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Гнабри, Тиагу Алькантара, Хави Мартинес (Горецка, 77), Мюллер (Ренату Санчеш, 80), Коман (Рибери, 68), Левандовски.

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек (Вольф, 69), Аканджи, Загаду (Вайгль, 46), Диалло, Витсель, Дилэйни, Дахуд (Гетце, 62), Санчо, Брун Ларсен, Ройс.

"Бавария" с 64 баллами поднялась на 1 место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Боруссия спустилась на 2 позицию, имея в активе 63 очка.

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