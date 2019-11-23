"Бавария" разгромила "Фортуну" и приблизилась к лидеру Бундеслиги

В матче 12-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Фортуну" со счетом 4:0. Благодаря победе мюнхенский клуб сократил отставание от лидера Бундеслиги менхенгладбахской "Боруссии", которая проиграла "Униону".

В других матчах тура "Байер" сыграл вничью с "Фрайбургом", "Вердер" уступил "Шальке", "Айнтрахт" проиграл "Вольфсбургу".

"Фортуна" – "Бавария" - 0:4 (0:3)

Голы: Павар, 11 - 0:1, Толиссо, 27 - 0:2, Гнабри, 34 - 0:3, Коутиньо, 70 - 0:4

"Бавария": Нойер, Киммих (Горетцка, 76), Павар, Алаба, Гнабри (Перишич, 63), Мартинес, Коутиньо, Дэвис, Толиссо (Алькантара, 71), Левандовски, Мюллер.

"Вердер" – "Шальке" - 1:2 (0:1)

Голы: Харит, 43 - 0:1, Раман, 53 - 0:2, Осако, 80 - 1:2

"Айнтрахт" – "Вольфсбург" - 0:2 (0:1)

Голы: Вегорст, 19 - 0:1, Жоао Виктор, 65 - 0:2

"Байер" – "Фрайбург" - 1:1 (1:1)

Голы: Хелер, 5 - 0:1, Диаби, 36 - 1:1

"Унион" Берлин – "Боруссия" М - 1:0 (1:0)

Гол: Уджа, 15 - 1:0

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