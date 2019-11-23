"Бавария" разгромила "Фортуну" и приблизилась к лидеру Бундеслиги
В матче 12-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Фортуну" со счетом 4:0. Благодаря победе мюнхенский клуб сократил отставание от лидера Бундеслиги менхенгладбахской "Боруссии", которая проиграла "Униону".
В других матчах тура "Байер" сыграл вничью с "Фрайбургом", "Вердер" уступил "Шальке", "Айнтрахт" проиграл "Вольфсбургу".
"Фортуна" – "Бавария" - 0:4 (0:3)
Голы: Павар, 11 - 0:1, Толиссо, 27 - 0:2, Гнабри, 34 - 0:3, Коутиньо, 70 - 0:4
"Бавария": Нойер, Киммих (Горетцка, 76), Павар, Алаба, Гнабри (Перишич, 63), Мартинес, Коутиньо, Дэвис, Толиссо (Алькантара, 71), Левандовски, Мюллер.
"Вердер" – "Шальке" - 1:2 (0:1)
Голы: Харит, 43 - 0:1, Раман, 53 - 0:2, Осако, 80 - 1:2
"Айнтрахт" – "Вольфсбург" - 0:2 (0:1)
Голы: Вегорст, 19 - 0:1, Жоао Виктор, 65 - 0:2
"Байер" – "Фрайбург" - 1:1 (1:1)
Голы: Хелер, 5 - 0:1, Диаби, 36 - 1:1
"Унион" Берлин – "Боруссия" М - 1:0 (1:0)
Гол: Уджа, 15 - 1:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Фрайбург
|11
|21
|5
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|6
|Хоффенхайм
|11
|20
|7
|Шальке
|11
|19
|8
|Байер Леверкузен
|11
|18
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|17
|10
|Вольфсбург
|11
|17
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|14
|Вердер Бремен
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|12
|5