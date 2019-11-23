"Бавария" разгромила "Фортуну" и приблизилась к лидеру Бундеслиги

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"Бавария" разгромила "Фортуну" и приблизилась к лидеру Бундеслиги

В матче 12-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Фортуну" со счетом 4:0. Благодаря победе мюнхенский клуб сократил отставание от лидера Бундеслиги менхенгладбахской "Боруссии", которая проиграла "Униону".

В других матчах тура "Байер" сыграл вничью с "Фрайбургом", "Вердер" уступил "Шальке", "Айнтрахт" проиграл "Вольфсбургу".

"Фортуна" – "Бавария" - 0:4 (0:3)
Голы: Павар, 11 - 0:1, Толиссо, 27 - 0:2, Гнабри, 34 - 0:3, Коутиньо, 70 - 0:4

"Бавария": Нойер, Киммих (Горетцка, 76), Павар, Алаба, Гнабри (Перишич, 63), Мартинес, Коутиньо, Дэвис, Толиссо (Алькантара, 71), Левандовски, Мюллер.

"Вердер" – "Шальке" - 1:2 (0:1)
Голы: Харит, 43 - 0:1, Раман, 53 - 0:2, Осако, 80 - 1:2

"Айнтрахт" – "Вольфсбург" - 0:2 (0:1)
Голы: Вегорст, 19 - 0:1, Жоао Виктор, 65 - 0:2

"Байер" – "Фрайбург" - 1:1 (1:1)
Голы: Хелер, 5 - 0:1, Диаби, 36 - 1:1

"Унион" Берлин – "Боруссия" М - 1:0 (1:0)
Гол: Уджа, 15 - 1:0

Не пропустите: "Боруссия" спаслась от поражение в матче с "Падерборном". | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 11 25
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 11 21
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 11 21
4 Фрайбург Фрайбург 11 21
5 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 12 20
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 11 20
7 Шальке Шальке 11 19
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 11 18
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 11 17
10 Вольфсбург Вольфсбург 11 17
11 Унион Берлин Унион Берлин 11 13
12 Герта Герта 11 11
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 11 11
14 Вердер Бремен Вердер Бремен 11 11
15 Аугсбург Аугсбург 11 10
16 Майнц 05 Майнц 05 11 9
17 Кельн Кельн 11 7
18 Падерборн Падерборн 12 5
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