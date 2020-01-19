"Бавария" разгромила "Герту" в матче Бундеслиги
В 18-м туре немецкой Бундеслиги "Бавария" крупно обыграла "Герту".
Таким образом, "Бавария" поднялась на второе место. Отставание от лидирующего "РБ Лейпцига" составляет 4 очка.
"Герта" - "Бавария" 0:4
Голы: Мюллер, 60 - 0:1, Левандовски (пен), 73 - 0:2, Алькантара, 76 - 0:3, Перишич, 84 - 0:4
"Герта": Ярстейн, Торунарига, Клюнтер, Боята, Платтенхардт, Дарида (Вольф, 68), Груйич, Дилросун (Миттельштедт, 82), Аскасибар, Лукебакио (Кепке, 82), Зельке.
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Горетцка, Дэвис (Даяку, 80), Алькантара, Коутиньо (Кюизанс, 83), Перишич, Мюллер (Гнабри, 87), Левандовски.
Читайте также: Дубль Вернера помог "Лейпцигу" обыграть "Унион Берлин". | http://soccernews.ru
главное
-
"Интер" сыграл вничью с "Лечче" и другие результаты 20-го тура Серии А
-
Два топ-клуба готовят предложения по Вернеру
-
"Милан" вырвал победу над "Удинезе"
-
"Мальорка" разгромила "Валенсию" в матче Примеры
-
Зидан вчистую переиграл Лопетеги, но VAR опять все подпортил: разбираем центральный матч 20 тура Ла Лиги между "Реалом" и "Севильей"
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" надолго теряет Рэшфорда
-
Левандовски 3-й игрок, который забил более 20 голов в нынешнем сезоне в чемпионате
-
Кокорин забил супергол на тренировке "Зенита"
-
"Эспаньол" добыл выездную победу над "Вильярреалом"
-
1
"Реал" создает новый отдел из-за ситуации с Луниным
-
"Бавария" разгромила "Герту" в матче Бундеслиги
-
"Бавария" все еще заинтересована в покупке Хакими
-
"Интер" сыграл вничью с "Лечче" и другие результаты 20-го тура Серии А
-
"Лестер" проиграл "Бернли" в матче АПЛ
-
"Милан" назвал ПСЖ стоимость Пакеты
-
"Аякс" переиграл роттердамскую "Спарту", ПСВ потерял очки в матче с "Венло"
-
"Спартак" отказал "Сантосу" в аренде Аиртона
-
"Бетис" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Примеры
-
Два топ-клуба готовят предложения по Вернеру
-
Агент прокомментировал интерес "Локомотива" к Асано
-
Сетьен определился с заявкой "Барселоны" на матч с "Гранадой"
-
ПСЖ готовится к переговорам с Неймаром о продлении контракта
-
Диего Коста вернулся к тренировкам после операции
-
"Милан" вырвал победу над "Удинезе"
-
Мозес близок к переходу в "Интер"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|18
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|33
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Фрайбург
|18
|29
|7
|Байер Леверкузен
|17
|28
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Вольфсбург
|18
|24
|10
|Аугсбург
|18
|23
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|21
|12
|Унион Берлин
|18
|20
|13
|Кельн
|18
|20
|14
|Герта
|18
|19
|15
|Майнц 05
|18
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15
|18
|Падерборн
|17
|12