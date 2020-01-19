"Бавария" разгромила "Герту" в матче Бундеслиги

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"Бавария" разгромила "Герту" в матче Бундеслиги

В 18-м туре немецкой Бундеслиги "Бавария" крупно обыграла "Герту".

Таким образом, "Бавария" поднялась на второе место. Отставание от лидирующего "РБ Лейпцига" составляет 4 очка.

"Герта" - "Бавария" 0:4

Голы: Мюллер, 60 - 0:1, Левандовски (пен), 73 - 0:2, Алькантара, 76 - 0:3, Перишич, 84 - 0:4

"Герта": Ярстейн, Торунарига, Клюнтер, Боята, Платтенхардт, Дарида (Вольф, 68), Груйич, Дилросун (Миттельштедт, 82), Аскасибар, Лукебакио (Кепке, 82), Зельке.

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Горетцка, Дэвис (Даяку, 80), Алькантара, Коутиньо (Кюизанс, 83), Перишич, Мюллер (Гнабри, 87), Левандовски.

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Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 40
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 36
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 18 35
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 18 33
5 Шальке Шальке 18 33
6 Фрайбург Фрайбург 18 29
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 27
9 Вольфсбург Вольфсбург 18 24
10 Аугсбург Аугсбург 18 23
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 21
12 Унион Берлин Унион Берлин 18 20
13 Кельн Кельн 18 20
14 Герта Герта 18 19
15 Майнц 05 Майнц 05 18 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 17
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