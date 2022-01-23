"Бавария" разгромила "Герту" в матче Бундеслиги
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила берлинскую "Герту" со счетом 4:1.
Победу мюнхенцам принесли голы Корентена Толиссо, Томаса Мюллера, Лероя Сане и Сержа Гнабри. В составе берлинцев отличился Юрген Эккеленкамп.
"Бавария", набрав 49 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 22 очками осталась на 13-й позиции.
"Герта" – "Бавария" - 1:4 (0:2)
Голы: Толиссо, 25 - 0:1, Мюллер, 45 - 0:2, Сане, 76 - 0:3, Гнабри, 79 - 0:4, Эккеленкамп, 80 - 1:4
"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Дардаи (Платтенхардт, 58), Гехтер, Миттельштедт (Аскасибар, 58), Дарида (Бьеркан, 58), Тузар, Сердар, Бельфодиль (Эккеленкамп, 80), Маолида (Йоветич, 69).
"Бавария": Нойер, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 80), Павар, Толиссо (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер (Ваннер, 80), Левандовски, Гнабри (Мусиала, 80), Коман (Ричардс, 69), Сане.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20