"Бавария" разгромила "Герту" в матче Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила берлинскую "Герту" со счетом 4:1.

Победу мюнхенцам принесли голы Корентена Толиссо, Томаса Мюллера, Лероя Сане и Сержа Гнабри. В составе берлинцев отличился Юрген Эккеленкамп.

"Бавария", набрав 49 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 22 очками осталась на 13-й позиции.

"Герта" – "Бавария" - 1:4 (0:2)

Голы: Толиссо, 25 - 0:1, Мюллер, 45 - 0:2, Сане, 76 - 0:3, Гнабри, 79 - 0:4, Эккеленкамп, 80 - 1:4

"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Дардаи (Платтенхардт, 58), Гехтер, Миттельштедт (Аскасибар, 58), Дарида (Бьеркан, 58), Тузар, Сердар, Бельфодиль (Эккеленкамп, 80), Маолида (Йоветич, 69).

"Бавария": Нойер, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 80), Павар, Толиссо (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер (Ваннер, 80), Левандовски, Гнабри (Мусиала, 80), Коман (Ричардс, 69), Сане.

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