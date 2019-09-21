"Бавария" разгромила "Кельн" в домашнем матче Бундеслиги

"Бавария" разгромила "Кельн" на своем стадионе в матче 5-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски, а также первый гол за команду забил Филипе Коутинью, реализовав пенальти.

"Бавария" - "Кельн" - 4:0 (1:0)

Голы: Левандовски, 3 - 1:0, Левандовски, 48 - 2:0, Коутинью, 62 (с пенальти ) - 3:0, Перишич, 73 - 4:0.

"Бавария": Нойер, Боатенг (Хави Мартинес, 59), Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих (Мюллер, 71), Перишич, Коутинью, Гнабри, Толиссо, Левандовски (Кюизанс, 71).

"Кельн": Хорн, Хектор, Кцихос, Эхизибуэ, Борнау, Хегер (Бадер, 79), Кайнц (Мере, 65), Дрекслер, Скири, Шиндлер, Кордоба (Теродде, 72).

"Бавария" с 11 баллами занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" с 3 баллами располагается на 16 строчке.

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