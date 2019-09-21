"Бавария" разгромила "Кельн" в домашнем матче Бундеслиги
"Бавария" разгромила "Кельн" на своем стадионе в матче 5-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски, а также первый гол за команду забил Филипе Коутинью, реализовав пенальти.
"Бавария" - "Кельн" - 4:0 (1:0)
Голы: Левандовски, 3 - 1:0, Левандовски, 48 - 2:0, Коутинью, 62 (с пенальти ) - 3:0, Перишич, 73 - 4:0.
"Бавария": Нойер, Боатенг (Хави Мартинес, 59), Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих (Мюллер, 71), Перишич, Коутинью, Гнабри, Толиссо, Левандовски (Кюизанс, 71).
"Кельн": Хорн, Хектор, Кцихос, Эхизибуэ, Борнау, Хегер (Бадер, 79), Кайнц (Мере, 65), Дрекслер, Скири, Шиндлер, Кордоба (Теродде, 72).
"Бавария" с 11 баллами занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" с 3 баллами располагается на 16 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0