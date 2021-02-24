"Бавария" разгромила "Лацио" в матче Лиги Чемпионов

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"Бавария" разгромила "Лацио" в матче Лиги Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила римский "Лацио" со счетом 4:1. Победу немецкому клубу принесли голы Роберта Левандовски, Джамала Мусиалы, Лероя Сане и автогол Франческо Ачерби. В составе хозяев отличился Хоакин Корреа.

"Лацио" Италия – "Бавария" Германия - 1:4 (0:3)
Голы: Левандовски, 9 - 0:1, Мусиала, 24 - 0:2, Сане, 42 - 0:3, Ачерби, 47 (автогол) - 0:4, Корреа, 49 - 1:4

"Лацио": Рейна, Ачерби, Мусаккьо (Лулич, 31), Габаррон (Худт, 53), Лаццари, Лейва (Эскаланте, 53), Марушич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 81), Милинкович-Савич (Катальди, 81), Корреа, Иммобиле.

"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба, Боатенг, Дэвис, Киммих, Мусиала, Сане, Горетцка (Хави Мартинес, 63), Коман (Люка Эрнандес, 75), Левандовски.

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