"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги Чемпионов

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"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги Чемпионов

В рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов "Бавария" уверенно разобралась с "Лионом".

Дублем в составе победителей отметился Гнабри, а также один гол на свой счет записал Левандовски.

Таким образом, мюнхенский клуб вышел в финал турнира, где сыграет против ПСЖ.

"Лион" - "Бавария" 0:3

Голы: Гнабри, 18 - 0:1, Гнабри, 33 - 0:2, Левандовски, 88 - 0:3

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал (Шерки, 73), Дюбуа (Тете, 67), Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 46), Какре, Ауар, Корне, Депай (Дембеле, 58), Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 67).

"Бавария": Нойер, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Киммих, Алькантара (Толиссо, 82), Дэвис, Горетцка (Павар, 82), Перишич (Коман, 63), Гнабри (Коутиньо, 75), Левандовски, Мюллер.

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