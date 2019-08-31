"Бавария" разгромила "Майнц" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги

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"Бавария" разгромила "Майнц" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 3-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" - "Майнц" 6:1

Голы: Боэтиюс, 6 - 0:1, Павар, 36 - 1:1, Алаба, 45 - 2:1, Перишич, 54 - 3:1, Коман, 64 - 4:1, Левандовски, 78 - 5:1, Дэвис, 80 - 6:1

"Бавария": Нойер, Павар, Люка Эрнандес, Зюле, Киммих, Перишич (Дэвис, 67), Алькантара (Кюизанс, 79), Коман, Коутиньо (Мюллер, 67), Алаба, Левандовски.

"Майнц": Мюллер, Аарон Мартин, Пьер-Габриэль, Ниакате, Хак, Баку, Фернандеш, Боэтиюс, Латца (Кунде, 46), Онисиво (Сен-Жюст, 83), Буркардт (Салаи, 56).


"Фрайбург" - "Кельн" 1:2

Голы: Чихос (аг), 40 - 1:0, Модест, 52 - 1:1, Схири, 90 - 1:2

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Шмид, Квон Чхан Хун (Хаберер, 46), Хефлер, Боррелло (Хелер, 60), Кох, Вальдшмидт (Шаллаи, 80), Петерсен.

"Кельн": Хорн, Чихос, Эхизибуэ (Хорхе Мере, 46), Борнаув, Хектор, Верстрате, Шауб (Кайнц, 84), Шиндлер (Теродде, 77), Схири, Дрекслер, Модест.


"Шальке" - "Герта" 3:0

Голы: Штарк (аг), 38 - 1:0, Рекик (аг), 48 - 2:0, Кенни, 85 - 3:0

"Шальке": Нюбель, Очипка, Кенни, Стамбули, Сане, Маккенни, Калиджури (Кутуджу, 81), Харит, Маскарель (Шопф, 88), Раман (Сердар, 64), Бургшталлер.

"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Дуда, Груйич, Лукебакио (Лекки, 76), Дарида, Миттельштедт (Дилросун, 61), Ибишевич (Зельке, 61).


"Байер" - "Хоффенхайм" 0:0

"Байер": Градецки, Бендер, Венделл, Та, Бендер, Хавертц, Демирбай (Амири, 62), Арангис (Баумгартлингер, 89), Бельараби, Бэйли, Фолланд (Аларио, 62).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Фогт, Стафилидис, Гриллич (Самассеку, 83), Гайгер, Бебу, Руди, Бичакчич (Акпогума, 73), Бельфодиль (Локадия, 62).


"Вольфсбург" - "Падерборн" 1:1

Голы: Каули, 12 - 0:1, Брекало, 56 - 1:1

"Вольфсбург": Кастельс, Виллиам, Кнохе, Брукс, Руссийон, Шлагер (Герхардт, 11), Гилавоги, Брекало (Клаус, 87), Арнольд, Жоао Виктор (Мехмеди, 56), Вегорст.

"Падерборн": Хут, Хюнемайер, Коллинз, Штродик, Дрэгер, Василиадис, Антви-Аджей, Каули (Хольтманн, 80), Гьясула, Мамба (Сабири, 66), Михель (Цолински, 86).

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Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3 9
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 2 6
3 Фрайбург Фрайбург 2 6
4 Вольфсбург Вольфсбург 2 6
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 2 6
6 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 2 4
7 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 3 4
8 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 2 3
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 2 3
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 2 3
11 Герта Герта 2 1
12 Шальке Шальке 2 1
13 Аугсбург Аугсбург 2 1
14 Унион Берлин Унион Берлин 2 1
15 Падерборн Падерборн 2 0
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 2 0
17 Кельн Кельн 2 0
18 Майнц 05 Майнц 05 2 0
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