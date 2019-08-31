"Бавария" разгромила "Майнц" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 3-го тура немецкой Бундеслиги.
"Бавария" - "Майнц" 6:1
Голы: Боэтиюс, 6 - 0:1, Павар, 36 - 1:1, Алаба, 45 - 2:1, Перишич, 54 - 3:1, Коман, 64 - 4:1, Левандовски, 78 - 5:1, Дэвис, 80 - 6:1
"Бавария": Нойер, Павар, Люка Эрнандес, Зюле, Киммих, Перишич (Дэвис, 67), Алькантара (Кюизанс, 79), Коман, Коутиньо (Мюллер, 67), Алаба, Левандовски.
"Майнц": Мюллер, Аарон Мартин, Пьер-Габриэль, Ниакате, Хак, Баку, Фернандеш, Боэтиюс, Латца (Кунде, 46), Онисиво (Сен-Жюст, 83), Буркардт (Салаи, 56).
"Фрайбург" - "Кельн" 1:2
Голы: Чихос (аг), 40 - 1:0, Модест, 52 - 1:1, Схири, 90 - 1:2
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Шмид, Квон Чхан Хун (Хаберер, 46), Хефлер, Боррелло (Хелер, 60), Кох, Вальдшмидт (Шаллаи, 80), Петерсен.
"Кельн": Хорн, Чихос, Эхизибуэ (Хорхе Мере, 46), Борнаув, Хектор, Верстрате, Шауб (Кайнц, 84), Шиндлер (Теродде, 77), Схири, Дрекслер, Модест.
"Шальке" - "Герта" 3:0
Голы: Штарк (аг), 38 - 1:0, Рекик (аг), 48 - 2:0, Кенни, 85 - 3:0
"Шальке": Нюбель, Очипка, Кенни, Стамбули, Сане, Маккенни, Калиджури (Кутуджу, 81), Харит, Маскарель (Шопф, 88), Раман (Сердар, 64), Бургшталлер.
"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Дуда, Груйич, Лукебакио (Лекки, 76), Дарида, Миттельштедт (Дилросун, 61), Ибишевич (Зельке, 61).
"Байер" - "Хоффенхайм" 0:0
"Байер": Градецки, Бендер, Венделл, Та, Бендер, Хавертц, Демирбай (Амири, 62), Арангис (Баумгартлингер, 89), Бельараби, Бэйли, Фолланд (Аларио, 62).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Фогт, Стафилидис, Гриллич (Самассеку, 83), Гайгер, Бебу, Руди, Бичакчич (Акпогума, 73), Бельфодиль (Локадия, 62).
"Вольфсбург" - "Падерборн" 1:1
Голы: Каули, 12 - 0:1, Брекало, 56 - 1:1
"Вольфсбург": Кастельс, Виллиам, Кнохе, Брукс, Руссийон, Шлагер (Герхардт, 11), Гилавоги, Брекало (Клаус, 87), Арнольд, Жоао Виктор (Мехмеди, 56), Вегорст.
"Падерборн": Хут, Хюнемайер, Коллинз, Штродик, Дрэгер, Василиадис, Антви-Аджей, Каули (Хольтманн, 80), Гьясула, Мамба (Сабири, 66), Михель (Цолински, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|3
|Фрайбург
|2
|6
|4
|Вольфсбург
|2
|6
|5
|Байер Леверкузен
|2
|6
|6
|Бавария Мюнхен
|2
|4
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|11
|Герта
|2
|1
|12
|Шальке
|2
|1
|13
|Аугсбург
|2
|1
|14
|Унион Берлин
|2
|1
|15
|Падерборн
|2
|0
|16
|Вердер Бремен
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Майнц 05
|2
|0