"Бавария" разгромила "Майнц" и вновь возглавила турнирную таблицу Бундеслиги
В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" уничтожила "Майнц". Благодаря победе мюнхенский клуб сравнялся по очкам с "Боруссией", однако преимущество по дополнительным показателя позволило клубу выйти на первую позицию.
"Бавария" - "Майнц" 6:0
Голы: Левандовски, 3 - 1:0, Хамес, 33 - 2:0, Коман, 39 - 3:0, Хамес, 51 - 4:0, Хамес, 55 - 5:0, Дэвис, 70 - 6:0
"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Киммих, Алаба (Дэвис, 59), Коман (Рибери, 66), Алькантара, Горетцка, Хамес (Рафинья, 73), Левандовски, Мюллер.
"Майнц": Мюллер, Ниакате, Бросински, Хак, Белль, Озтуналы (Донати, 75), Латца, Боэтиюс (Кунде, 46), Гбамен, Онисиво, Матета (Аарон Мартин, 63).
Предупреждение: Зюле (72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|2
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13