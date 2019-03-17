"Бавария" разгромила "Майнц" и вновь возглавила турнирную таблицу Бундеслиги

Теги бавария мюнхенмайнц 05

"Бавария" разгромила "Майнц" и вновь возглавила турнирную таблицу Бундеслиги

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" уничтожила "Майнц". Благодаря победе мюнхенский клуб сравнялся по очкам с "Боруссией", однако преимущество по дополнительным показателя позволило клубу выйти на первую позицию.

"Бавария" - "Майнц" 6:0

Голы: Левандовски, 3 - 1:0, Хамес, 33 - 2:0, Коман, 39 - 3:0, Хамес, 51 - 4:0, Хамес, 55 - 5:0, Дэвис, 70 - 6:0

"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Киммих, Алаба (Дэвис, 59), Коман (Рибери, 66), Алькантара, Горетцка, Хамес (Рафинья, 73), Левандовски, Мюллер.

"Майнц": Мюллер, Ниакате, Бросински, Хак, Белль, Озтуналы (Донати, 75), Латца, Боэтиюс (Кунде, 46), Гбамен, Онисиво, Матета (Аарон Мартин, 63).

Предупреждение: Зюле (72).

Читайте также: "Айнтрахт" обыграл "Нюрнберг" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бетис" - "Барселона": видеотрансляция матча на "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона": видеотрансляция матча на "Бенито Вильямарин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 26 60
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 49
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 47
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 43
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 26 42
7 Вольфсбург Вольфсбург 26 42
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 26 39
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 38
10 Герта Герта 26 35
11 Фрайбург Фрайбург 26 31
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 31
13 Майнц 05 Майнц 05 25 30
14 Аугсбург Аугсбург 26 25
15 Шальке Шальке 26 23
16 Штутгарт Штутгарт 26 20
17 Ганновер 96 Ганновер 96 26 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов