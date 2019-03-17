"Бавария" разгромила "Майнц" и вновь возглавила турнирную таблицу Бундеслиги

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" уничтожила "Майнц". Благодаря победе мюнхенский клуб сравнялся по очкам с "Боруссией", однако преимущество по дополнительным показателя позволило клубу выйти на первую позицию.

"Бавария" - "Майнц" 6:0

Голы: Левандовски, 3 - 1:0, Хамес, 33 - 2:0, Коман, 39 - 3:0, Хамес, 51 - 4:0, Хамес, 55 - 5:0, Дэвис, 70 - 6:0

"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Киммих, Алаба (Дэвис, 59), Коман (Рибери, 66), Алькантара, Горетцка, Хамес (Рафинья, 73), Левандовски, Мюллер.

"Майнц": Мюллер, Ниакате, Бросински, Хак, Белль, Озтуналы (Донати, 75), Латца, Боэтиюс (Кунде, 46), Гбамен, Онисиво, Матета (Аарон Мартин, 63).

Предупреждение: Зюле (72).

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