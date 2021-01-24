"Бавария" разгромила "Шальке" и увеличила отрыв от конкурентов

В матче 18-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила гельзенкирхенский "Шальке" со счетом 4:0.

Победу мюнхенскому клубу принесли дубль Томаса Мюллера, а также голы Роберта Левандовски и Давида Алабы.

Благодаря победе "Бавария" до семи очков увеличила отрыв от идущего вторым "РБ Лейпциг".

"Шальке" Гельзенкирхен - "Бавария" Мюнхен - 0:4 (0:1)

Голы: Мюллер, 33 - 0:1, Левандовски, 54 - 0:2, Мюллер, 88 - 0:3, Алаба, 90 - 0:4

"Шальке": Фэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Очипка, Стамбули, Сердар, Харит (Шопф, 72), Ут, Раман, Хопп (Бужеляб, 72).

"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис (Люка Эрнандес, 68), Горетцка, Киммих, Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 80), Гнабри (Мусиала, 64), Сане (Коман, 64).

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