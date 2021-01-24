"Бавария" разгромила "Шальке" и увеличила отрыв от конкурентов
В матче 18-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила гельзенкирхенский "Шальке" со счетом 4:0.
Победу мюнхенскому клубу принесли дубль Томаса Мюллера, а также голы Роберта Левандовски и Давида Алабы.
Благодаря победе "Бавария" до семи очков увеличила отрыв от идущего вторым "РБ Лейпциг".
"Шальке" Гельзенкирхен - "Бавария" Мюнхен - 0:4 (0:1)
Голы: Мюллер, 33 - 0:1, Левандовски, 54 - 0:2, Мюллер, 88 - 0:3, Алаба, 90 - 0:4
"Шальке": Фэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Очипка, Стамбули, Сердар, Харит (Шопф, 72), Ут, Раман, Хопп (Бужеляб, 72).
"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис (Люка Эрнандес, 68), Горетцка, Киммих, Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 80), Гнабри (Мусиала, 64), Сане (Коман, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20