"Бавария" разгромила "Шальке" и увеличила отрыв от конкурентов

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"Бавария" разгромила "Шальке" и увеличила отрыв от конкурентов

В матче 18-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила гельзенкирхенский "Шальке" со счетом 4:0.

Победу мюнхенскому клубу принесли дубль Томаса Мюллера, а также голы Роберта Левандовски и Давида Алабы.

Благодаря победе "Бавария" до семи очков увеличила отрыв от идущего вторым "РБ Лейпциг".

"Шальке" Гельзенкирхен - "Бавария" Мюнхен - 0:4 (0:1)
Голы: Мюллер, 33 - 0:1, Левандовски, 54 - 0:2, Мюллер, 88 - 0:3, Алаба, 90 - 0:4

"Шальке": Фэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Очипка, Стамбули, Сердар, Харит (Шопф, 72), Ут, Раман, Хопп (Бужеляб, 72).

"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис (Люка Эрнандес, 68), Горетцка, Киммих, Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 80), Гнабри (Мусиала, 64), Сане (Коман, 64).

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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