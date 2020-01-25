"Бавария" разгромила "Шальке" в матче Бундеслиги

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"Бавария" разгромила "Шальке" в матче Бундеслиги

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" уверенно разобралась с "Шальке".

Мюнхенский клуб занимает второе место, отставая от "РБ Лейпцига" на одно очко. "Шальке" идет на пятой позиции.

"Бавария" - "Шальке" 5:0

Голы: Левандовски, 6 - 1:0, Мюллер, 45 - 2:0, Горетцка, 50 - 3:0, Алькантара, 58 - 4:0, Гнабри, 89 - 5:0

"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Боатенг, Киммих, Алькантара (Коутиньо, 62), Дэвис, Горетцка (Толиссо, 78), Перишич (Гнабри, 68), Левандовски, Мюллер.

"Шальке": Шуберт, Кабак, Настасич, Очипка, Кенни (Маккенни, 80), Калиджури, Харит, Грегорич (Кутуджу, 57), Маскарель, Матондо (Бужеляб, 57), Сердар.  

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1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 19 40
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 38
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 36
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 19 36
5 Шальке Шальке 18 33
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 18 31
7 Фрайбург Фрайбург 19 29
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 19 24
10 Вольфсбург Вольфсбург 19 24
11 Унион Берлин Унион Берлин 19 23
12 Аугсбург Аугсбург 19 23
13 Герта Герта 19 22
14 Кельн Кельн 19 20
15 Майнц 05 Майнц 05 19 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 17
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