"Бавария" разгромила "Шальке" в матче Бундеслиги
В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" уверенно разобралась с "Шальке".
Мюнхенский клуб занимает второе место, отставая от "РБ Лейпцига" на одно очко. "Шальке" идет на пятой позиции.
"Бавария" - "Шальке" 5:0
Голы: Левандовски, 6 - 1:0, Мюллер, 45 - 2:0, Горетцка, 50 - 3:0, Алькантара, 58 - 4:0, Гнабри, 89 - 5:0
"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Боатенг, Киммих, Алькантара (Коутиньо, 62), Дэвис, Горетцка (Толиссо, 78), Перишич (Гнабри, 68), Левандовски, Мюллер.
"Шальке": Шуберт, Кабак, Настасич, Очипка, Кенни (Маккенни, 80), Калиджури, Харит, Грегорич (Кутуджу, 57), Маскарель, Матондо (Бужеляб, 57), Сердар.
Читайте также: "Айнтрахт" победил "РБ Лейпциг" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Лэмпард заявил, что "Челси" нуждается в усилении
-
"Монако" с Головиным проиграл "Страсбуру" и другие результаты 21-го тура Лиги 1
-
"Барселона" сделала выбор между Обамеянгом и Родриго
-
Моуринью высказался о предстоящем уходе Эриксена
-
"Интер" требует от "Эвертона" увеличить предложение по Весино
-
"Краснодар" заработал на трансфере Комличенко в "Динамо"
-
1
"Челси" добыл путевку в 1/8 финала Кубка Англии
-
"Бавария" разгромила "Шальке" в матче Бундеслиги
-
"Вильярреал" вырвал победу над "Алавесом"
-
"Монако" отклонил предложение "Барселоны" по Бен-Йеддеру
-
"Фиорентина" и "Дженоа" поделили очки в матче Серии А
-
Линекер отреагировал на поражение "Барселоны" от "Валенсии"
-
"Марсель" сыграл вничью с "Анжером"
-
Сетьен прокомментировал поражение от "Валенсии"
-
Фанаты "Манчестер Юнайтед" готовят акцию протеста против Глейзеров
-
Семак прояснил ситуацию с Исламханом
-
"Динамо" объявило о трансфере Комличенко
-
"Норвич" и "Вест Бромвич" вышли в 1/8 финала Кубка Англии, "Тоттенхэм" и "Саутгемптон" ждет переигровка
-
2
"Барселона" потерпела поражение от "Валенсии" в 21-м туре Примеры
-
"Зенит" - "Ред Булл Зальцбург" - 3:6 (видеообзор матча)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|19
|40
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|3
|Бавария Мюнхен
|18
|36
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Байер Леверкузен
|18
|31
|7
|Фрайбург
|19
|29
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
|23
|13
|Герта
|19
|22
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Падерборн
|19
|15
|18
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15