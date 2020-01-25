"Бавария" разгромила "Шальке" в матче Бундеслиги

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" уверенно разобралась с "Шальке".

Мюнхенский клуб занимает второе место, отставая от "РБ Лейпцига" на одно очко. "Шальке" идет на пятой позиции.

"Бавария" - "Шальке" 5:0

Голы: Левандовски, 6 - 1:0, Мюллер, 45 - 2:0, Горетцка, 50 - 3:0, Алькантара, 58 - 4:0, Гнабри, 89 - 5:0

"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Боатенг, Киммих, Алькантара (Коутиньо, 62), Дэвис, Горетцка (Толиссо, 78), Перишич (Гнабри, 68), Левандовски, Мюллер.

"Шальке": Шуберт, Кабак, Настасич, Очипка, Кенни (Маккенни, 80), Калиджури, Харит, Грегорич (Кутуджу, 57), Маскарель, Матондо (Бужеляб, 57), Сердар.

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