"Бавария" разгромила "Тоттенхэм" в юношеской Лиге УЕФА

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"Бавария" разгромила "Тоттенхэм" в юношеской Лиге УЕФА

Завершились еще несколько матчей 2-го тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА. "Бавария" на выезде разгромила "Тоттенхэм", "Црвена Звезда" дома была сильнее "Олимпиакоса", "Манчестер Сити" неожиданно не смог обыграть хорватское "Динамо".

"Тоттенхэм" (Англия) - "Бавария" (Германия) - 1:4 (1:2)
Голы: Зиркзее, 4 - 0:1, Гюнтер, 11 - 0:2, Ричардс, 27 - 1:2, Мосандл, 62 - 1:3, Гюнтер, 72 - 1:4

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:1 (0:1)
Голы: Лиацос, 28 - 0:1, Митрович, 46 - 1:1, Пантович, 83 - 2:1

"Манчестер Сити" (Англия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 2:2 (2:1)
Голы: Дойл, 18 - 1:0, Сипос, 27 - 1:1, Бернабе, 45 - 2:1, Сипос, 80 - 2:2

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