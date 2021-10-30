"Бавария" разгромила "Унион", дортмундская "Боруссия" сильнее "Кёльна" и другие результаты 10-го тура Бундеслиги

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"Бавария" разгромила "Унион", дортмундская "Боруссия" сильнее "Кёльна" и другие результаты 10-го тура Бундеслиги

Фото твиттер Бундеслиги

Завершились ещё пять матчей 10-го тура чемпионата Германии.

Победы синхронно одержали "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Вольфсбург", "Фрайбург" и "Майнц", которые обыграли "Унион", "Кёльн", "Байер", Гройтер Фюрт" и "Арминию" соответственно.

"Арминия" – "Майнц" - 1:2

Голы: 0:1 – 25 Ли Чжэ Сон, 1:1 – 42 Барретт-Лаурсен, 1:2 – 68 Буркардт.

"Арминия": Ортега, де Медина (Виммер, 46), Пипер, Андраде, Барретт-Лаурсен, Фернандеш (Василиадис, 78), Притль, Шопф, Хак (Окугава, 78), Клос (Зерра, 78), Ласм (Крюгер, 78).

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Немет, Аарон Мартин (Лукоки, 85), Кор, Боэтиюс, Ли Чжэ Сон (Баррейро, 77), Онисиво (Салаи, 90), Буркардт (Ингвартсен, 84).
 

"Фрайбург" – "Гройтер Фюрт" - 3:1

Голы: 1:0 – 20, автогол Аста, 2:0 – 39 Хефлер, 2:1 – 74 Левелинг, 3:1 – 79, пенальти Грифо.

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер (Хаберер, 75), Грифо, Эггештайн (Кайтель, 83), Чжон Ву Ен (Демирович, 75), Хелер (Шлоттербек, 90), Шаде (Вайсхаупт, 83).

"Гройтер Фюрт": Функ, Аста, Виргевер (Барри, 64), Сарпей, Виллемс (Иттер, 76), Грисбек (Кристиансен, 42), Грин (Тилльманн, 76), Зегуин, Левелинг, Хргота, Иттен.
 

"Унион" – "Бавария" - 2:5

Голы: 0:1 – 15, пенальти Левандовски, 0:2 – 23 Левандовски, 0:3 – 34 Сане, 1:3 – 43 Гиссельманн, 1:4 – 60 Коман, 2:4 – 65 Рюэрсон, 2:5 – 79 Мюллер.

"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 64), Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Мевальд, 75), Хедира, Премель (Тойхерт, 64), Беккер (Фогльзаммер, 75), Авонийи (Беренс, 64).

"Бавария": Нойер, Станишич (Павар, 69), Зюле, Эрнандес (Упамекано, 69), Дэвис, Толиссо (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман (Гнабри, 80), Сане (Мусиала, 62).
 

"Байер" – "Вольфсбург" - 0:2

Голы: 0:1 – 48 Нмеча, 0:2 – 51 Арнольд.

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Паулиньо, 55), Баккер (Синкгравен, 83), Демирбай, Паласиос (Амири, 69), Адли (Андрих, 69), Виртц, Аларио.

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Лакруа, Штеффен (Пауло Отавио, 46), Гилавоги, Арнольд, Вранкс, Баку (Нмеча, 80), Герхардт (Мбабу, 69), Филипп (Лукебакио, 46), Нмеча (Гинчек, 90).

Удаление: Лакруа (90).
 

"Боруссия" Д – "Кёльн" - 2:0

Голы: 1:0 – 40 Азар, 2:0 – 63 Тиггес.

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Понграчич (Тиггес, 58), Вольф (Пасслак, 70), Витсель, Брандт (Кнауфф, 87), Беллингем, Азар (Мален, 58), Ройс.

"Кёльн": Хорн, Шмитц (Эхизибуэ, 81), Килиан, Хюберс (Чихос, 65), Хектор, Дуда (Кайнц, 59), Озджан, Любичич (Шауб, 81), Тильманн (Андерссон, 65), Модест, Ут.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
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