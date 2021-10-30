"Бавария" разгромила "Унион", дортмундская "Боруссия" сильнее "Кёльна" и другие результаты 10-го тура Бундеслиги

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Завершились ещё пять матчей 10-го тура чемпионата Германии.

Победы синхронно одержали "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Вольфсбург", "Фрайбург" и "Майнц", которые обыграли "Унион", "Кёльн", "Байер", Гройтер Фюрт" и "Арминию" соответственно.

"Арминия" – "Майнц" - 1:2

Голы: 0:1 – 25 Ли Чжэ Сон, 1:1 – 42 Барретт-Лаурсен, 1:2 – 68 Буркардт.

"Арминия": Ортега, де Медина (Виммер, 46), Пипер, Андраде, Барретт-Лаурсен, Фернандеш (Василиадис, 78), Притль, Шопф, Хак (Окугава, 78), Клос (Зерра, 78), Ласм (Крюгер, 78).

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Немет, Аарон Мартин (Лукоки, 85), Кор, Боэтиюс, Ли Чжэ Сон (Баррейро, 77), Онисиво (Салаи, 90), Буркардт (Ингвартсен, 84).



"Фрайбург" – "Гройтер Фюрт" - 3:1

Голы: 1:0 – 20, автогол Аста, 2:0 – 39 Хефлер, 2:1 – 74 Левелинг, 3:1 – 79, пенальти Грифо.

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер (Хаберер, 75), Грифо, Эггештайн (Кайтель, 83), Чжон Ву Ен (Демирович, 75), Хелер (Шлоттербек, 90), Шаде (Вайсхаупт, 83).

"Гройтер Фюрт": Функ, Аста, Виргевер (Барри, 64), Сарпей, Виллемс (Иттер, 76), Грисбек (Кристиансен, 42), Грин (Тилльманн, 76), Зегуин, Левелинг, Хргота, Иттен.



"Унион" – "Бавария" - 2:5

Голы: 0:1 – 15, пенальти Левандовски, 0:2 – 23 Левандовски, 0:3 – 34 Сане, 1:3 – 43 Гиссельманн, 1:4 – 60 Коман, 2:4 – 65 Рюэрсон, 2:5 – 79 Мюллер.

"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 64), Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Мевальд, 75), Хедира, Премель (Тойхерт, 64), Беккер (Фогльзаммер, 75), Авонийи (Беренс, 64).

"Бавария": Нойер, Станишич (Павар, 69), Зюле, Эрнандес (Упамекано, 69), Дэвис, Толиссо (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман (Гнабри, 80), Сане (Мусиала, 62).



"Байер" – "Вольфсбург" - 0:2

Голы: 0:1 – 48 Нмеча, 0:2 – 51 Арнольд.

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Паулиньо, 55), Баккер (Синкгравен, 83), Демирбай, Паласиос (Амири, 69), Адли (Андрих, 69), Виртц, Аларио.

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Лакруа, Штеффен (Пауло Отавио, 46), Гилавоги, Арнольд, Вранкс, Баку (Нмеча, 80), Герхардт (Мбабу, 69), Филипп (Лукебакио, 46), Нмеча (Гинчек, 90).

Удаление: Лакруа (90).



"Боруссия" Д – "Кёльн" - 2:0

Голы: 1:0 – 40 Азар, 2:0 – 63 Тиггес.

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Понграчич (Тиггес, 58), Вольф (Пасслак, 70), Витсель, Брандт (Кнауфф, 87), Беллингем, Азар (Мален, 58), Ройс.

"Кёльн": Хорн, Шмитц (Эхизибуэ, 81), Килиан, Хюберс (Чихос, 65), Хектор, Дуда (Кайнц, 59), Озджан, Любичич (Шауб, 81), Тильманн (Андерссон, 65), Модест, Ут.

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