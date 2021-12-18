"Бавария" разгромила "Вольфсбург" в Бундеслиге

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"Бавария" разгромила "Вольфсбург" в БундеслигеФото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

"Бавария" на своем поле разгромила "Вольфсбург" в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" - "Вольфсбург" - 4:0

Голы: Мюллер, 7 - 1:0, Упамекано, 57 - 2:0, Сане, 59 - 3:0, Левандовски, 87 - 4:0.

"Бавария" - Нойер, Павар (Тилльман, 85), Эрнандес (Ньянзу, 80), Упамекано, Дэвис (Ричардс, 80), Рока (Забитцер, 75), Мусиала, Мюллер, Левандовски, Гнабри (Сарр, 80), Сане.

"Вольфсбург" - Кастельс, Брукс, Борнаув, Лакруа, Баку, Герхардт, Арнольд, Штеффен (Нмеча, 58), Вранкс (Мбабу, 87), Вегорст, Вальдшмидт (Гилавоги, 72).

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