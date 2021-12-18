"Бавария" разгромила "Вольфсбург" в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
"Бавария" на своем поле разгромила "Вольфсбург" в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.
"Бавария" - "Вольфсбург" - 4:0
Голы: Мюллер, 7 - 1:0, Упамекано, 57 - 2:0, Сане, 59 - 3:0, Левандовски, 87 - 4:0.
"Бавария" - Нойер, Павар (Тилльман, 85), Эрнандес (Ньянзу, 80), Упамекано, Дэвис (Ричардс, 80), Рока (Забитцер, 75), Мусиала, Мюллер, Левандовски, Гнабри (Сарр, 80), Сане.
"Вольфсбург" - Кастельс, Брукс, Борнаув, Лакруа, Баку, Герхардт, Арнольд, Штеффен (Нмеча, 58), Вранкс (Мбабу, 87), Вегорст, Вальдшмидт (Гилавоги, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20