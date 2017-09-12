"Бавария" разобралась с "Андерлехтом", ПСЖ разгромил "Селтик"

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"Бавария" разобралась с "Андерлехтом", ПСЖ разгромил "Селтик"

Представляем результаты матчей 1-го тура Лиги Чемпионов в группе В.

"Бавария" – "Андерлехт" 3:0

Голы: Левандовски (пен), 12 - 1:0, Алькантара, 65 - 2:0, Киммих, 90 - 3:0

"Бавария": Нойер, Зюле, Мартинес (Боатенг, 77), Рафинья, Киммих, Толиссо, Алькантара, Хамес (Коман, 85), Роббен, Рибери (Мюллер, 78), Левандовски.

"Андерлехт": Зельс, Нахар (Аппиа, 26), Спайич, Десхахт, Кипчу, Дендонкер, Кумс, Требель, Станчу (Оньекуру, 59), Ханни, Теодорчик (Харбауи, 84).

Предупреждения: Рибери (11), Требель (22), Станчу (53), Толиссо (74).

Удаление: Кумс (11).


"Селтик" – ПСЖ 0:5

Голы: Неймар, 19 - 0:1, Мбаппе, 34 - 0:2, Кавани (пен), 40 - 0:3, Люстиг (аг), 83 - 0:4, Кавани, 85 - 0:5

"Селтик": Гордон, Люстиг, Тирни, Ралстон, Шимунович, Браун, Нтчам, Армстронг (Рогич, 46), Робертс (Форрест, 78), Синклэйр, Гриффитс (Эдуар, 69).

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Курзава, Дани Алвес, Тиаго Силва, Верратти, Мотта, Рабьо (Дракслер, 61), Неймар, Мбаппе (Ло Чельсо, 84), Кавани.

Предупреждения: Шимунович (39), Ралстон (53), Неймар (76).

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