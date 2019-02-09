"Бавария" разобралась с "Шальке" и вернулась на второе место в Бундеслиге

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"Бавария" разобралась с "Шальке" и вернулась на второе место в Бундеслиге

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" дома переиграла "Шальке" со счётом 3:1. В составе мюнхенской команды отличились Роберт Левандовски и Серж Гнабри, а открыт счёт в матче был благодаря автоголу защитника "кобальтовых" Джеффри Брумы. Единственное взятие ворот "горняков" в свой актив записал Ахмед Кутуджу.

"Бавария" – "Шальке" - 3:1

Голы: Брума, 11 (автогол) - 1:0, Кутуджу, 25 - 1:1, Левандовски, 27 - 2:1, Гнабри, 57 - 3:1.

"Бавария": Ульрайх, Боатенг, Алаба, Киммих, Хуммельс, Алькантара, Горетцка, Хамес (Мартинес, 78), Гнабри (Дэвис, 89), Коман (Рибери, 68), Левандовски.

"Шальке": Фэрманн, Очипка, Брума, Сане, Бенталеб, Руди (Маскарель, 33), Маккенни, Сердар (Харит, 54), Коноплянка, Калиджури, Кутуджу (Ут, 73).

Благодаря этой победе "Бавария" вернулась на чистое второе место в турнирной таблице первенства, а отставание от лидирующей дортмундской "Боруссии" сократилось до пяти очков. Что касается "Шальке", то они остались на 13-й строчке с 22 пунктами в активе.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" дома потеряла очки и другие результаты 21-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 21 50
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 21 42
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 21 38
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 21 33
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 33
7 Вольфсбург Вольфсбург 21 32
8 Герта Герта 21 31
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 21 30
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 27
11 Майнц 05 Майнц 05 21 27
12 Фрайбург Фрайбург 21 23
13 Шальке Шальке 20 22
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 22
15 Аугсбург Аугсбург 20 18
16 Штутгарт Штутгарт 20 15
17 Ганновер 96 Ганновер 96 21 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 21 12
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