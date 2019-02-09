"Бавария" разобралась с "Шальке" и вернулась на второе место в Бундеслиге

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" дома переиграла "Шальке" со счётом 3:1. В составе мюнхенской команды отличились Роберт Левандовски и Серж Гнабри, а открыт счёт в матче был благодаря автоголу защитника "кобальтовых" Джеффри Брумы. Единственное взятие ворот "горняков" в свой актив записал Ахмед Кутуджу.

"Бавария" – "Шальке" - 3:1

Голы: Брума, 11 (автогол) - 1:0, Кутуджу, 25 - 1:1, Левандовски, 27 - 2:1, Гнабри, 57 - 3:1.

"Бавария": Ульрайх, Боатенг, Алаба, Киммих, Хуммельс, Алькантара, Горетцка, Хамес (Мартинес, 78), Гнабри (Дэвис, 89), Коман (Рибери, 68), Левандовски.

"Шальке": Фэрманн, Очипка, Брума, Сане, Бенталеб, Руди (Маскарель, 33), Маккенни, Сердар (Харит, 54), Коноплянка, Калиджури, Кутуджу (Ут, 73).

Благодаря этой победе "Бавария" вернулась на чистое второе место в турнирной таблице первенства, а отставание от лидирующей дортмундской "Боруссии" сократилось до пяти очков. Что касается "Шальке", то они остались на 13-й строчке с 22 пунктами в активе.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" дома потеряла очки и другие результаты 21-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru