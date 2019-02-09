"Бавария" разобралась с "Шальке" и вернулась на второе место в Бундеслиге
В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" дома переиграла "Шальке" со счётом 3:1. В составе мюнхенской команды отличились Роберт Левандовски и Серж Гнабри, а открыт счёт в матче был благодаря автоголу защитника "кобальтовых" Джеффри Брумы. Единственное взятие ворот "горняков" в свой актив записал Ахмед Кутуджу.
"Бавария" – "Шальке" - 3:1
Голы: Брума, 11 (автогол) - 1:0, Кутуджу, 25 - 1:1, Левандовски, 27 - 2:1, Гнабри, 57 - 3:1.
"Бавария": Ульрайх, Боатенг, Алаба, Киммих, Хуммельс, Алькантара, Горетцка, Хамес (Мартинес, 78), Гнабри (Дэвис, 89), Коман (Рибери, 68), Левандовски.
"Шальке": Фэрманн, Очипка, Брума, Сане, Бенталеб, Руди (Маскарель, 33), Маккенни, Сердар (Харит, 54), Коноплянка, Калиджури, Кутуджу (Ут, 73).
Благодаря этой победе "Бавария" вернулась на чистое второе место в турнирной таблице первенства, а отставание от лидирующей дортмундской "Боруссии" сократилось до пяти очков. Что касается "Шальке", то они остались на 13-й строчке с 22 пунктами в активе.
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" дома потеряла очки и другие результаты 21-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фрайбург
|21
|23
|13
|Шальке
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12