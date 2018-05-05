"Бавария", "РБ Лейпциг" и "Шальке" одерживают победы в 33-м туре Бундеслиги

Теги бавария мюнхенрб лейпцигшалькештутгарт

"Бавария", "РБ Лейпциг" и "Шальке" одерживают победы в 33-м туре Бундеслиги

Представляем результаты 33-го тура Бундеслиги.

"Штутгарт" – "Хоффенхайм" 2:0

Голы: Гомес, 25 - 1:0, Гомес, 74 - 2:0

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер (Каминьски, 46), Павар, Инсуа, Аого, Гентнер, Аскасибар, Томми (Мангаля, 76), Баумгартль, Гомес, Гинчек (Донис, 61).

"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Акпогума, Фогт, Амири, Нордтвейт (Салаи, 50), Гриллич, Цубер (Хак, 67), Рупп (Жуль, 22), Крамарич, Ут.


"Боруссия" Д – "Майнц" 1:2

Голы: Баку, 4 - 0:1, Муто, 13 - 0:2, Филипп, 16 - 1:2

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Аканджи, Пишчек, Топрак (Шмельцер, 38), Санчо, Гетце (Ярмоленко, 74), Ройс, Пулишич (Шюррле, 56), Филипп, Вайгль.

"Майнц": Мюллер, Белль, Диалло, Бросински, Хак, Баку (Максим, 54), де Йонг, Озтуналы (Онисиво, 63), Гбамен, Де Бласис, Муто.


"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" 4:1

Голы: Лукман, 24 - 1:0, Вернер, 33 - 2:0, Дидави, 47 - 2:1, Лукман, 52 - 3:1, Огюстен, 63 - 4:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Бернардо (Лаймер, 69), Конате, Клостерманн, Кампль, Кайзер, Демме, Вернер, Огюстен (Поульсен, 67), Лукман.

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе (Димата, 46), Удуохай, Брума, Виллиам, Арнольд, Гилавоги, Брекало (Малли, 78), Штеффен, Дидави (Реджбецай, 68), Ориги.

Предупреждение: Дидави (66).


"Кельн" – "Бавария" 1:3

Голы: Зюле (аг), 30 - 1:0, Хамес, 59 - 1:1, Левандовски, 61 - 1:2, Толиссо, 78 - 1:3

"Кельн": Хорн, Хорн, Марох, Хайнц, Хектор, Хегер, Риссе, Козьелло, Клеменс (Йойич, 82), Цоллер (Кордоба, 71), Теродде (Писарро, 79).

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Рафинья, Мартинес, Руди, Киммих, Хамес, Эвина (Алькантара, 46), Мюллер (Толиссо, 74), Левандовски (Вагнер, 77).  


"Вердер" – "Байер" 0:0

"Вердер": Павленка, Велькович, Фридль, Гебре Селассие, Лангкамп, Дилэйни, Баргфреде (Рашица, 78), Юнузович, Эггештайн, Кайнц (Гондорф, 46), Крузе.

"Байер": Лено, Едвай, Венделл (Хенрихс, 70), Рецос, Арангис, Хавертц, Баумгартлингер, Брандт, Кор (Аларио, 72), Бэйли (Бельараби, 81), Фолланд.


"Боруссия" М – "Фрайбург" 3:1

Голы: Азар, 18 - 1:0, Эльведи, 57 - 2:0, Кляйндинст, 59 - 2:1, Дрмич, 64 - 3:1

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Янчке, Эльведи, Хофманн, Штробль (Оксфорд, 69), Кюизанс, Азар, Дрмич (Траоре, 73), Раффаэл.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер, Кемпф, Франтц (Хелер, 70), Хефлер, Шустер (Хаберер, 38), Террацино, Петерсен, Кляйндинст.


"Айнтрахт" – "Гамбург" 3:0

Голы: Вольф, 31 - 1:0, Маскарель, 77 - 2:0, Майер, 90 - 3:0

"Айнтрахт": Градецки, Сальседо, Абраам, Чендлер (Русс, 17), Виллемс, Боатенг, Фернандес, Вольф (Гачинович, 67), Маскарель, да Кошта, Аллер.

"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, Дуглас Сантос, Сакаи (Мюллер, 79), Юнг, Холтби, Штайнман, Экдаль (Костич, 46), Хунт, Ито (Вальдшмидт, 46), Вуд.


"Аугсбург" – "Шальке" 1:2

Голы: Керер, 23 - 0:1, Макс, 27 - 1:1, Керер, 34 - 1:2

"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Грегорич, Байер (Кордова, 79), Каюби, Хедира, Рихтер (Моравек, 73), Финнбогасон.

"Шальке": Фэрманн, Калиджури, Налдо, Керер, Маккенни, Шопф, Горетцка, Стамбули, Коноплянка (Очипка, 84), Бургшталлер, Ди Санто (Харит, 66).


"Штутгарт" – "Хоффенхайм" 2:0

Голы: Гомес, 25 - 1:0, Гомес, 74 - 2:0

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер (Каминьски, 46), Павар, Инсуа, Аого, Гентнер, Аскасибар, Томми (Мангаля, 76), Баумгартль, Гомес, Гинчек (Донис, 61).

"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Акпогума, Фогт, Амири, Нордтвейт (Салаи, 50), Гриллич, Цубер (Хак, 67), Рупп (Жуль, 22), Крамарич, Ут. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 33 84
2 Шальке 33 60
3 Боруссия Дортмунд 33 55
4 Хоффенхайм 33 52
5 Байер Леверкузен 33 52
6 РБ Лейпциг 33 50
7 Айнтрахт Франкфурт 33 49
8 Штутгарт 33 48
9 Боруссия Менхенгладбах 33 47
10 Герта 33 43
11 Аугсбург 33 41
12 Вердер Бремен 33 39
13 Ганновер 96 33 39
14 Майнц 05 33 36
15 Фрайбург 33 33
16 Вольфсбург 33 30
17 Гамбург 33 28
18 Кельн 33 22
Полная таблица

топ-5 тегов