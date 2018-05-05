"Бавария", "РБ Лейпциг" и "Шальке" одерживают победы в 33-м туре Бундеслиги
Представляем результаты 33-го тура Бундеслиги.
"Штутгарт" – "Хоффенхайм" 2:0
Голы: Гомес, 25 - 1:0, Гомес, 74 - 2:0
"Штутгарт": Цилер, Бадштубер (Каминьски, 46), Павар, Инсуа, Аого, Гентнер, Аскасибар, Томми (Мангаля, 76), Баумгартль, Гомес, Гинчек (Донис, 61).
"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Акпогума, Фогт, Амири, Нордтвейт (Салаи, 50), Гриллич, Цубер (Хак, 67), Рупп (Жуль, 22), Крамарич, Ут.
"Боруссия" Д – "Майнц" 1:2
Голы: Баку, 4 - 0:1, Муто, 13 - 0:2, Филипп, 16 - 1:2
"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Аканджи, Пишчек, Топрак (Шмельцер, 38), Санчо, Гетце (Ярмоленко, 74), Ройс, Пулишич (Шюррле, 56), Филипп, Вайгль.
"Майнц": Мюллер, Белль, Диалло, Бросински, Хак, Баку (Максим, 54), де Йонг, Озтуналы (Онисиво, 63), Гбамен, Де Бласис, Муто.
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" 4:1
Голы: Лукман, 24 - 1:0, Вернер, 33 - 2:0, Дидави, 47 - 2:1, Лукман, 52 - 3:1, Огюстен, 63 - 4:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Бернардо (Лаймер, 69), Конате, Клостерманн, Кампль, Кайзер, Демме, Вернер, Огюстен (Поульсен, 67), Лукман.
"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе (Димата, 46), Удуохай, Брума, Виллиам, Арнольд, Гилавоги, Брекало (Малли, 78), Штеффен, Дидави (Реджбецай, 68), Ориги.
Предупреждение: Дидави (66).
"Кельн" – "Бавария" 1:3
Голы: Зюле (аг), 30 - 1:0, Хамес, 59 - 1:1, Левандовски, 61 - 1:2, Толиссо, 78 - 1:3
"Кельн": Хорн, Хорн, Марох, Хайнц, Хектор, Хегер, Риссе, Козьелло, Клеменс (Йойич, 82), Цоллер (Кордоба, 71), Теродде (Писарро, 79).
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Рафинья, Мартинес, Руди, Киммих, Хамес, Эвина (Алькантара, 46), Мюллер (Толиссо, 74), Левандовски (Вагнер, 77).
"Вердер" – "Байер" 0:0
"Вердер": Павленка, Велькович, Фридль, Гебре Селассие, Лангкамп, Дилэйни, Баргфреде (Рашица, 78), Юнузович, Эггештайн, Кайнц (Гондорф, 46), Крузе.
"Байер": Лено, Едвай, Венделл (Хенрихс, 70), Рецос, Арангис, Хавертц, Баумгартлингер, Брандт, Кор (Аларио, 72), Бэйли (Бельараби, 81), Фолланд.
"Боруссия" М – "Фрайбург" 3:1
Голы: Азар, 18 - 1:0, Эльведи, 57 - 2:0, Кляйндинст, 59 - 2:1, Дрмич, 64 - 3:1
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Янчке, Эльведи, Хофманн, Штробль (Оксфорд, 69), Кюизанс, Азар, Дрмич (Траоре, 73), Раффаэл.
"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер, Кемпф, Франтц (Хелер, 70), Хефлер, Шустер (Хаберер, 38), Террацино, Петерсен, Кляйндинст.
"Айнтрахт" – "Гамбург" 3:0
Голы: Вольф, 31 - 1:0, Маскарель, 77 - 2:0, Майер, 90 - 3:0
"Айнтрахт": Градецки, Сальседо, Абраам, Чендлер (Русс, 17), Виллемс, Боатенг, Фернандес, Вольф (Гачинович, 67), Маскарель, да Кошта, Аллер.
"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, Дуглас Сантос, Сакаи (Мюллер, 79), Юнг, Холтби, Штайнман, Экдаль (Костич, 46), Хунт, Ито (Вальдшмидт, 46), Вуд.
"Аугсбург" – "Шальке" 1:2
Голы: Керер, 23 - 0:1, Макс, 27 - 1:1, Керер, 34 - 1:2
"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Грегорич, Байер (Кордова, 79), Каюби, Хедира, Рихтер (Моравек, 73), Финнбогасон.
"Шальке": Фэрманн, Калиджури, Налдо, Керер, Маккенни, Шопф, Горетцка, Стамбули, Коноплянка (Очипка, 84), Бургшталлер, Ди Санто (Харит, 66).
"Штутгарт" – "Хоффенхайм" 2:0
Голы: Гомес, 25 - 1:0, Гомес, 74 - 2:0
"Штутгарт": Цилер, Бадштубер (Каминьски, 46), Павар, Инсуа, Аого, Гентнер, Аскасибар, Томми (Мангаля, 76), Баумгартль, Гомес, Гинчек (Донис, 61).
"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Акпогума, Фогт, Амири, Нордтвейт (Салаи, 50), Гриллич, Цубер (Хак, 67), Рупп (Жуль, 22), Крамарич, Ут. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|84
|2
|Шальке
|33
|60
|3
|Боруссия Дортмунд
|33
|55
|4
|Хоффенхайм
|33
|52
|5
|Байер Леверкузен
|33
|52
|6
|РБ Лейпциг
|33
|50
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|49
|8
|Штутгарт
|33
|48
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|47
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Аугсбург
|33
|41
|12
|Вердер Бремен
|33
|39
|13
|Ганновер 96
|33
|39
|14
|Майнц 05
|33
|36
|15
|Фрайбург
|33
|33
|16
|Вольфсбург
|33
|30
|17
|Гамбург
|33
|28
|18
|Кельн
|33
|22