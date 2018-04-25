"Бавария" - "Реал" - 1:2 (обзор)

Теги бавария мюнхенреал мадрид

"Бавария" - "Реал" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Лиги Чемпионов, в котором мюнхенская "Бавария" дома уступила мадридскому "Реалу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Лучший клуб мира, обыгрывает и немецкого чемпиона, причем, у него же в логове. Это вам не Роме сливаться. Кто то же должен стоять за Испанию, пока такие как путалона, ее позорят. Удачи Реалу! главное дома, не расслабиться как с Юве! Третий финал подряд ждет!

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