"Бавария" решила не выкупать Перишича

Теги бавария мюнхенинтер миланиван перишичтрансферы

"Бавария" решила не выкупать Перишича

Полузащитник Иван Перишич покинет "Баварию" по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, мюнхенский клуб отказался выкупать игрока у "Интера", посчитав, что он сейчас не стоит оговоренные ранее 20 миллионов евро.

Впрочем, если "нерадзурри" будут готовы сделать скидку, переговоры о трансфере 31-летнего хорвата могут возобновиться.

В текущем сезоне арендованный Перишич сыграл за "Баварию" 22 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов. С начала февраля он не играл из-за перелома лодыжки.

Не пропустите: Официально: TikTok стал партнёром "Баварии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы задачи Николича на посту главного тренера "Локомотива"

Названы задачи Николича на посту главного тренера "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов