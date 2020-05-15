"Бавария" решила не выкупать Перишича
Полузащитник Иван Перишич покинет "Баварию" по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, мюнхенский клуб отказался выкупать игрока у "Интера", посчитав, что он сейчас не стоит оговоренные ранее 20 миллионов евро.
Впрочем, если "нерадзурри" будут готовы сделать скидку, переговоры о трансфере 31-летнего хорвата могут возобновиться.
В текущем сезоне арендованный Перишич сыграл за "Баварию" 22 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов. С начала февраля он не играл из-за перелома лодыжки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16