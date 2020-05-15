"Бавария" решила не выкупать Перишича

Полузащитник Иван Перишич покинет "Баварию" по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, мюнхенский клуб отказался выкупать игрока у "Интера", посчитав, что он сейчас не стоит оговоренные ранее 20 миллионов евро.

Впрочем, если "нерадзурри" будут готовы сделать скидку, переговоры о трансфере 31-летнего хорвата могут возобновиться.

В текущем сезоне арендованный Перишич сыграл за "Баварию" 22 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов. С начала февраля он не играл из-за перелома лодыжки.

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