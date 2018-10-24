"Бавария" с максимальной серьёзностью относится к возможной покупке Фекира

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"Бавария" с максимальной серьёзностью относится к возможной покупке Фекира

"Бавария" с максимальной серьёзностью относится к возможной покупке полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.

Как сообщает Kicker, мюнхенский клуб отправил просматривать 25-летнего француза своего главного скаута Лорана Бюссера.

Напомним, что "Бавария" оценивает хавбека в 60 миллионов евро.

Фекир является воспитанником "Лиона", за основную команду "ткачей" выступает с 2013 года, сыграл 162 матча, забил 60 голов и сделал 40 ассистов. | http://soccernews.ru

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