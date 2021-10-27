"Бавария" с позором вылетела из Кубка Германии
Фото: инстаграм менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 2-го раунда Кубка Германии мюнхенская "Бавария" на выезде проиграла менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:5 и вылетела из турнира.
Победу хозяевам принесли дубли Рами Бенсебайни и Бреэля Эмболо, а также гол Куадио Коне.
"Боруссия" Менхенгладбах – "Бавария" Мюнхен - 5:0 (3:0)
Голы: Коне, 2 - 1:0, Бенсебайни, 15 - 2:0, Бенсебайни, 21 (с пенальти) - 3:0, Эмболо, 51 - 4:0, Эмболо, 57 - 5:0
"Боруссия": Зоммер, Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Скалли (Херрманн, 69), Штиндль (Плеа, 69), Закария, Хофманн (Нойхаус, 73), Коне, Байер (Нетц, 53), Эмболо (Тюрам, 73).
"Бавария": Нойер, Эрнандес, Упамекано (Зюле, 55), Дэвис (Коман, 55), Павар, Киммих, Горетцка (Толиссо, 64), Мюллер, Сане, Левандовски, Гнабри (Станишич, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20