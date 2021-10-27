"Бавария" с позором вылетела из Кубка Германии

Фото: инстаграм менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 2-го раунда Кубка Германии мюнхенская "Бавария" на выезде проиграла менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:5 и вылетела из турнира.

Победу хозяевам принесли дубли Рами Бенсебайни и Бреэля Эмболо, а также гол Куадио Коне.

"Боруссия" Менхенгладбах – "Бавария" Мюнхен - 5:0 (3:0)

Голы: Коне, 2 - 1:0, Бенсебайни, 15 - 2:0, Бенсебайни, 21 (с пенальти) - 3:0, Эмболо, 51 - 4:0, Эмболо, 57 - 5:0

"Боруссия": Зоммер, Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Скалли (Херрманн, 69), Штиндль (Плеа, 69), Закария, Хофманн (Нойхаус, 73), Коне, Байер (Нетц, 53), Эмболо (Тюрам, 73).

"Бавария": Нойер, Эрнандес, Упамекано (Зюле, 55), Дэвис (Коман, 55), Павар, Киммих, Горетцка (Толиссо, 64), Мюллер, Сане, Левандовски, Гнабри (Станишич, 67).

Не пропустите: Левандовски получит "Золотой мяч". | http://soccernews.ru