"Бавария" с позором вылетела из Кубка Германии

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"Бавария" с позором вылетела из Кубка Германии

Фото: инстаграм менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 2-го раунда Кубка Германии мюнхенская "Бавария" на выезде проиграла менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:5 и вылетела из турнира.

Победу хозяевам принесли дубли Рами Бенсебайни и Бреэля Эмболо, а также гол Куадио Коне.

"Боруссия" Менхенгладбах – "Бавария" Мюнхен - 5:0 (3:0)
Голы: Коне, 2 - 1:0, Бенсебайни, 15 - 2:0, Бенсебайни, 21 (с пенальти) - 3:0, Эмболо, 51 - 4:0, Эмболо, 57 - 5:0

"Боруссия": Зоммер, Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Скалли (Херрманн, 69), Штиндль (Плеа, 69), Закария, Хофманн (Нойхаус, 73), Коне, Байер (Нетц, 53), Эмболо (Тюрам, 73).

"Бавария": Нойер, Эрнандес, Упамекано (Зюле, 55), Дэвис (Коман, 55), Павар, Киммих, Горетцка (Толиссо, 64), Мюллер, Сане, Левандовски, Гнабри (Станишич, 67).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
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