"Бавария" с трудом обыграла "Кельн"

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"Бавария" с трудом обыграла "Кельн"

Фото: инстаграм Сержа Гнабри/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле обыграла "Кельн" со счетом 3:2.

В начале второго тайма счет открыл Роберт Левандовски, а через несколько минут равновесие восстановил Серж Гнабри. На 60-й минуте разрыв в счете сократил Антони Модест, а вскоре счет сравнял Марк Ут. Победу "Баварии" принес Гнабри, который оформил дубль.

"Бавария" Мюнхен – "Кельн" Кельн  - 3:2 (0:0)
Голы: Левандовски, 50 - 1:0, Гнабри, 58 - 2:0, Модест, 60 - 2:1, Ут, 62 - 2:2, Гнабри, 71 - 3:2

"Бавария": Нойер, Ньянзу (Станишич, 46), Зюле, Упамекано, Дэвис, Горетцка (Толиссо, 66), Киммих, Мюллер, Левандовски, Гнабри (Шупо-Мотинг, 76), Сане (Мусиала, 46).

"Кельн": Хорн, Эхизибуэ, Чихос, Хорхе Мере, Хектор, Кайнц (Андерссон, 69), Схири, Любичич (Шауб, 76), Тильманн, Модест (Лемперле, 76), Ут (Дуда, 66).

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