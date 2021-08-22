"Бавария" с трудом обыграла "Кельн"
Фото: инстаграм Сержа Гнабри/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле обыграла "Кельн" со счетом 3:2.
В начале второго тайма счет открыл Роберт Левандовски, а через несколько минут равновесие восстановил Серж Гнабри. На 60-й минуте разрыв в счете сократил Антони Модест, а вскоре счет сравнял Марк Ут. Победу "Баварии" принес Гнабри, который оформил дубль.
"Бавария" Мюнхен – "Кельн" Кельн - 3:2 (0:0)
Голы: Левандовски, 50 - 1:0, Гнабри, 58 - 2:0, Модест, 60 - 2:1, Ут, 62 - 2:2, Гнабри, 71 - 3:2
"Бавария": Нойер, Ньянзу (Станишич, 46), Зюле, Упамекано, Дэвис, Горетцка (Толиссо, 66), Киммих, Мюллер, Левандовски, Гнабри (Шупо-Мотинг, 76), Сане (Мусиала, 46).
"Кельн": Хорн, Эхизибуэ, Чихос, Хорхе Мере, Хектор, Кайнц (Андерссон, 69), Схири, Любичич (Шауб, 76), Тильманн, Модест (Лемперле, 76), Ут (Дуда, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20