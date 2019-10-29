"Бавария" с трудом выбила "Бохум" из Кубка Германии и другие результаты 1/16 финала
Представляем результаты 1/16 финала Кубка Германии.
"Бохум" - "Бавария" 1:2
Голы: Дэвис (аг), 36 - 1:0, Гнабри, 83 - 1:1, Мюллер, 89 - 1:2
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Киммих, Перишич (Левандовски, 46), Алькантара, Гнабри, Горетцка (Коутиньо, 57), Коман, Толиссо (Мюллер, 65), Дэвис.
Удаление: Белла-Кочап (88)
"Фрайбург" - "Унион Берлин" 1:3
Голы: Меес, 36 - 0:1, Кох, 45 - 1:1, Андрих, 87 - 1:2, Гентнер, 90 - 1:3
"Саарбрюкен" - "Кельн" 3:2
Голы: Шорх, 53 - 1:0, Юрхер, 57 - 2:0, Хектор, 70 - 2:1, Теродде, 84 - 2:2, Йенике, 90 - 3:2
"Дуйсбург" - "Хоффенхайм" 0:2
Голы: Гриллич, 53 - 0:1, Адамян, 59 - 0:2
"Гамбург" - "Штутгарт" 1:2
Голы: Гонсалес (пен), 2 - 0:1, Хунт (пен), 16 - 1:1, Аль-Гаддиуи, 113 - 1:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Байер Леверкузен
|9
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|9
|4