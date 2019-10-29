"Бавария" с трудом выбила "Бохум" из Кубка Германии и другие результаты 1/16 финала

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"Бавария" с трудом выбила "Бохум" из Кубка Германии и другие результаты 1/16 финала

Представляем результаты 1/16 финала Кубка Германии.

"Бохум" - "Бавария" 1:2

Голы: Дэвис (аг), 36 - 1:0, Гнабри, 83 - 1:1, Мюллер, 89 - 1:2

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Киммих, Перишич (Левандовски, 46), Алькантара, Гнабри, Горетцка (Коутиньо, 57), Коман, Толиссо (Мюллер, 65), Дэвис.

Удаление: Белла-Кочап (88)


"Фрайбург" - "Унион Берлин" 1:3

Голы: Меес, 36 - 0:1, Кох, 45 - 1:1, Андрих, 87 - 1:2, Гентнер, 90 - 1:3


"Саарбрюкен" - "Кельн" 3:2

Голы: Шорх, 53 - 1:0, Юрхер, 57 - 2:0, Хектор, 70 - 2:1, Теродде, 84 - 2:2, Йенике, 90 - 3:2


"Дуйсбург" - "Хоффенхайм" 0:2

Голы: Гриллич, 53 - 0:1, Адамян, 59 - 0:2


"Гамбург" - "Штутгарт" 1:2  

Голы: Гонсалес (пен), 2 - 0:1, Хунт (пен), 16 - 1:1, Аль-Гаддиуи, 113 - 1:2

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3 Фрайбург Фрайбург 9 17
4 Вольфсбург Вольфсбург 9 17
5 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 9 16
6 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 9 15
7 Шальке Шальке 9 15
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 9 15
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 9 14
10 Хоффенхайм Хоффенхайм 9 14
11 Герта Герта 9 11
12 Вердер Бремен Вердер Бремен 9 10
13 Майнц 05 Майнц 05 9 9
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 9 7
15 Унион Берлин Унион Берлин 9 7
16 Кельн Кельн 9 7
17 Аугсбург Аугсбург 9 7
18 Падерборн Падерборн 9 4
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