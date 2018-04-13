"Бавария" - самый неудобный соперник "Реала" в плей-офф Лиги Чемпионов

"Бавария" является самым неудобным соперником "Реала" в плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Opta.

По информации статистического портала, мюнхенцы пять раз выбивали мадридцев из самого престижного еврокубкового турнира (учитываются и розыгрыши Кубка Чемпионов). Это лучший показатель в истории.

При этом "Бавария" четырежды оставляла "Реал" за бортом Кубка / Лиги Чемпионов на полуфинальной стадии - в 1976, 1987, 2001 и 2012 годах.

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