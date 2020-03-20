"Бавария" сделала Хаверцу предложение

"Бавария" продолжает вести переговоры по трансферу хавбека "Байера" Кая Хаверца.

Как сообщает журналист Николо Скира, "Бавария" предложила игроку контракт на пять лет, по которому он будет получать 8 миллионов евро за сезон.

Напомним, что "Байер" оценивает своего футболиста в 130 миллионов евро. Хаверцом также интересуются "Барселона", "Ливерпуль", ПСЖ и "Реал".

В текущем сезоне на счету Хаверца 10 голов и 8 ассистов в 34 играх.

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