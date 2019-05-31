"Бавария" сделала новое предложение по Дибале

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"Бавария" сделала новое предложение по Дибале

"Бавария" все еще хочет приобрести форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу.

По сведениям Corriere dello Sport, мюнхенский клуб сделал новое предложение по игроку в размере 90 миллионов евро. Ранее "Бавария" предлагала 80 миллионов, однако получила отказ.

В минувшем сезоне Дибала провел 42 игры, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами.

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