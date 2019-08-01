"Бавария" сделала официальное предложение "Манчестер Сити" о переходе Сане
"Бавария" работает над переходом вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане, сообщает Bild.
По сведениям издания, мюнхенский клуб сделал "горожанам" первое официальное предложение о трансфере 23-летнего футболиста, условия которого пока неизвестны.
Ранее утверждалось, что "Сити" будет требовать за звёздного немца не менее 100 миллионов евро.
Сане в прошлом сезоне сыграл за английскую команду 47 матчей, забил 16 голов и сделал 18 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
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Коман получил был травмирован в матче с "Тоттенхэмом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16