"Бавария" сделала официальное предложение "Манчестер Сити" о переходе Сане

"Бавария" работает над переходом вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб сделал "горожанам" первое официальное предложение о трансфере 23-летнего футболиста, условия которого пока неизвестны.

Ранее утверждалось, что "Сити" будет требовать за звёздного немца не менее 100 миллионов евро.

Сане в прошлом сезоне сыграл за английскую команду 47 матчей, забил 16 голов и сделал 18 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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