"Бавария" сделала предложение по Гравенберху. "Аякс" хочет больше денег
Фото: инстаграм Гравенберха\Автор неизвестен
Полузащитник "Аякса" и сборной Нидерландов Райан Гравенберх может продолжить карьеру в мюнхенском "Баварии", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, немецкий клуб уже сделал предложение по трансферу игрока в размере 10+15 миллионов евро, однако "Аякс" намерен более выгодно продать своего воспитанника.
Отмечается, что переговоры с агентом игрока о личном контракт уже прошли.
Контракт Гравенберха с "Аяксом" рассчитан до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20