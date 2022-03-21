"Бавария" сделала предложение по Гравенберху. "Аякс" хочет больше денег

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"Бавария" сделала предложение по Гравенберху. "Аякс" хочет больше денег

Фото: инстаграм Гравенберха\Автор неизвестен

Полузащитник "Аякса" и сборной Нидерландов Райан Гравенберх может продолжить карьеру в мюнхенском "Баварии", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб уже сделал предложение по трансферу игрока в размере 10+15 миллионов евро, однако "Аякс" намерен более выгодно продать своего воспитанника.

Отмечается, что переговоры с агентом игрока о личном контракт уже прошли.

Контракт Гравенберха с "Аяксом" рассчитан до лета 2023 года.

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