"Бавария" сделала предложение по Вернеру

"Бавария" не оставляет попыток купить нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб сделал предложение о трансфере форварда в размере 25 миллионов евро.

Однако такие условия "быков" не устроили. Они хотят выручить от продажи 23-летнего футболиста не менее 40 миллионов.

Вернер выступает за "РБ Лейпциг" с 2016 года, сыграл 115 матчей, забил 61 гол и сделал 28 ассистов.

Контракт игрока с клубом истекает следующим летом. Его рыночная стоимость - 65 миллионов евро.

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