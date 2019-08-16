"Бавария" сделала предложение по Вернеру
"Бавария" не оставляет попыток купить нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, сообщает Bild.
По сведениям издания, мюнхенский клуб сделал предложение о трансфере форварда в размере 25 миллионов евро.
Однако такие условия "быков" не устроили. Они хотят выручить от продажи 23-летнего футболиста не менее 40 миллионов.
Вернер выступает за "РБ Лейпциг" с 2016 года, сыграл 115 матчей, забил 61 гол и сделал 28 ассистов.
Контракт игрока с клубом истекает следующим летом. Его рыночная стоимость - 65 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аугсбург
|0
|0
|2
|Байер Леверкузен
|0
|0
|3
|Бавария Мюнхен
|0
|0
|4
|Боруссия Дортмунд
|0
|0
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|0
|0
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|0
|0
|7
|Фортуна Дюссельдорф
|0
|0
|8
|Фрайбург
|0
|0
|9
|Герта
|0
|0
|10
|Хоффенхайм
|0
|0
|11
|Кельн
|0
|0
|12
|Майнц 05
|0
|0
|13
|Падерборн
|0
|0
|14
|РБ Лейпциг
|0
|0
|15
|Шальке
|0
|0
|16
|Унион Берлин
|0
|0
|17
|Вердер Бремен
|0
|0
|18
|Вольфсбург
|0
|0