"Бавария" сделала предложение по вингеру "Байера"

Теги бавария мюнхенбайер леверкузенлеон бэйлиреал мадрид

"Бавария" сделала предложение по вингеру "Байера"

"Бавария" сделала предложение по трансферу вингера "Байера" Леона Бэйли, сообщает ESPN.

По сведениям издания, мюнхенский клуб готов заплатить за 20-летнего ямайца 60 миллионов евро, однако "фармацевты" хотят выручить от продажи своего лидера не менее 100 миллионов.

Также на Бэйли претендует мадридский "Реал" и "Байер" предпочитает отпустить полузащитника на "Сантьяго Бернабеу", чтобы не усиливать конкурента.

Не пропустите: "Реал" интересуется Алабой. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов