"Бавария" сделала предложение по вингеру "Байера"

"Бавария" сделала предложение по трансферу вингера "Байера" Леона Бэйли, сообщает ESPN.

По сведениям издания, мюнхенский клуб готов заплатить за 20-летнего ямайца 60 миллионов евро, однако "фармацевты" хотят выручить от продажи своего лидера не менее 100 миллионов.

Также на Бэйли претендует мадридский "Реал" и "Байер" предпочитает отпустить полузащитника на "Сантьяго Бернабеу", чтобы не усиливать конкурента.

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