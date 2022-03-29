"Бавария" сделала "суперпредложение" Мазрауи
Фото: твиттер Мазрауи\Автор неизвестен
"Бавария" намерена навязать "Барселоне" конкуренцию за подписание защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи.
Как сообщает Габриэль Санс, немецкий клуб уже сделал игроку "суперпредложение", чтобы перехватить его.
По информации источника, предложение "Баварии" превосходит каталонское и составляет 10 миллионов евро в год для правого защитника.
Отмечается, что в "Барселоне" настаивают на своей заинтересованности в нем и что они продолжают работать над ним, хотя они знают, что конкуренция со стороны "Баварии" очень сильна.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20