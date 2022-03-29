"Бавария" сделала "суперпредложение" Мазрауи

Фото: твиттер Мазрауи\Автор неизвестен

"Бавария" намерена навязать "Барселоне" конкуренцию за подписание защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи.

Как сообщает Габриэль Санс, немецкий клуб уже сделал игроку "суперпредложение", чтобы перехватить его.

По информации источника, предложение "Баварии" превосходит каталонское и составляет 10 миллионов евро в год для правого защитника.

Отмечается, что в "Барселоне" настаивают на своей заинтересованности в нем и что они продолжают работать над ним, хотя они знают, что конкуренция со стороны "Баварии" очень сильна.

Также не пропустите: Уилкшир оценил перспективы сборной России в Азиатской конфедерации футбола. | http://soccernews.ru