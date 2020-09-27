"Хоффенхайм" сенсационно разгромил "Баварию"

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"Хоффенхайм" сенсационно разгромил "Баварию"

Во втором туре немецкой Бундеслиги "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" со счетом 1:4.

Напомним, что в минувший четверг "Бавария" стала обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв "Севилью" (2:1).

"Хоффенхайм" - "Бавария" 4:1

Голы: Бичакчич, 16 - 1:0, Даббур, 24 - 2:0, Киммих, 36 - 2:1, Крамарич, 77 - 3:1, Крамарич (пен), 90 - 4:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич (Сков, 39), Акпогума, Гайгер (Бебу, 58), Самассеку, Баумгартнер (Гачинович, 59), Фогт, Крамарич, Даббур (Гриллич, 80).

"Бавария": Нойер, Дэвис, Алаба, Павар (Горетцка, 57), Боатенг, Гнабри, Киммих, Мюллер, Толиссо (Мусиала, 72), Сане (Коман, 73), Зиркзее (Левандовски, 57).   

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