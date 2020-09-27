"Хоффенхайм" сенсационно разгромил "Баварию"
Во втором туре немецкой Бундеслиги "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" со счетом 1:4.
Напомним, что в минувший четверг "Бавария" стала обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв "Севилью" (2:1).
"Хоффенхайм" - "Бавария" 4:1
Голы: Бичакчич, 16 - 1:0, Даббур, 24 - 2:0, Киммих, 36 - 2:1, Крамарич, 77 - 3:1, Крамарич (пен), 90 - 4:1
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич (Сков, 39), Акпогума, Гайгер (Бебу, 58), Самассеку, Баумгартнер (Гачинович, 59), Фогт, Крамарич, Даббур (Гриллич, 80).
"Бавария": Нойер, Дэвис, Алаба, Павар (Горетцка, 57), Боатенг, Гнабри, Киммих, Мюллер, Толиссо (Мусиала, 72), Сане (Коман, 73), Зиркзее (Левандовски, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20