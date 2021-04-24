"Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу", "Боруссия" одолела "Вольфсбург"

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"Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу", "Боруссия" одолела "Вольфсбург"Фото: twitter.com/1fsvmainz05

Представляем результаты матчей 31-го тура немецкой Бундеслиги.

"Майнц" - "Бавария" 2:1

Голы: Буркардт, 3 - 1:0, Квайсон, 37 - 2:0, Левандовски, 90 - 2:1

"Майнц": Центнер, да Кошта (Бросински, 89), Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Латца, Баррейро (Кор, 90), Квайсон (Боэтиюс, 68), Онисиво (Глатцель, 80), Буркардт (Озтуналы, 46).

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба (Гнабри, 70), Дэвис, Горетцка (Ньянзу, 46), Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман (Мусиала, 46), Сане (Шупо-Мотинг, 46).


"Вольфсбург" - "Боруссия" Д 0:2

Голы: Холанд, 12 - 0:1, Холанд, 68 - 0:2

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу (Бялек, 65), Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Герхардт (Мехмеди, 81), Шлагер, Филипп (Брекало, 65), Баку, Вегорст.

"Боруссия" Д: Хитц, Пишчек, Джан, Аканджи, Геррейру, Дауд, Санчо (Дилэйни, 60), Рейна (Азар, 69), Беллингем, Ройс (Менье, 81), Холанд.

Удаление: Беллингем (59).


"Унион Берлин" - "Вердер" 3:1

Голы: Похьянпало, 50 - 1:0, Похьянпало, 53 - 2:0, Похьянпало, 67 - 3:0, Гебре Селассие, 82 - 3:1

"Унион Берлин":: Люте, Рюэрсон (Триммель, 90), Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц, Гентнер (Грисбек, 78), Андрих, Крузе (Муса, 46), Похьянпало (Тойхерт, 72), Ингвартсен (Премель, 72).

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Гросс, Фридль (Динкчи, 64), Аугустинссон, Мевальд (Баргфреде, 64), Эггештайн, Рашица, Фюллькруг (Зельке, 63), Сарджент (Осако, 88).


"Фрайбург" - "Хоффенхайм" 1:1

Голы: Крамарич, 40 - 0:1, Грифо (пен), 81 - 1:1

"Фрайбург": Мюллер, Хайнц, Линхарт, Шлоттербек (Гульде, 68), Гюнтер, Шмид, Хефлер, Кайтель (Темпельманн, 68), Шаллаи (Грифо, 68), Хелер (Петерсен, 77), Демирович (Чжон Ву Ен, 90).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош (Нордтвейт, 46), Ричардс (Фогт, 77), Сессеньон, Гриллич, Самассеку, Крамарич, Адамян (Баумгартнер, 61), Сков (Рюттер, 61), Бебу.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
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