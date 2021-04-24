"Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу", "Боруссия" одолела "Вольфсбург"
Фото: twitter.com/1fsvmainz05
Представляем результаты матчей 31-го тура немецкой Бундеслиги.
"Майнц" - "Бавария" 2:1
Голы: Буркардт, 3 - 1:0, Квайсон, 37 - 2:0, Левандовски, 90 - 2:1
"Майнц": Центнер, да Кошта (Бросински, 89), Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Латца, Баррейро (Кор, 90), Квайсон (Боэтиюс, 68), Онисиво (Глатцель, 80), Буркардт (Озтуналы, 46).
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба (Гнабри, 70), Дэвис, Горетцка (Ньянзу, 46), Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман (Мусиала, 46), Сане (Шупо-Мотинг, 46).
"Вольфсбург" - "Боруссия" Д 0:2
Голы: Холанд, 12 - 0:1, Холанд, 68 - 0:2
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу (Бялек, 65), Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Герхардт (Мехмеди, 81), Шлагер, Филипп (Брекало, 65), Баку, Вегорст.
"Боруссия" Д: Хитц, Пишчек, Джан, Аканджи, Геррейру, Дауд, Санчо (Дилэйни, 60), Рейна (Азар, 69), Беллингем, Ройс (Менье, 81), Холанд.
Удаление: Беллингем (59).
"Унион Берлин" - "Вердер" 3:1
Голы: Похьянпало, 50 - 1:0, Похьянпало, 53 - 2:0, Похьянпало, 67 - 3:0, Гебре Селассие, 82 - 3:1
"Унион Берлин":: Люте, Рюэрсон (Триммель, 90), Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц, Гентнер (Грисбек, 78), Андрих, Крузе (Муса, 46), Похьянпало (Тойхерт, 72), Ингвартсен (Премель, 72).
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Гросс, Фридль (Динкчи, 64), Аугустинссон, Мевальд (Баргфреде, 64), Эггештайн, Рашица, Фюллькруг (Зельке, 63), Сарджент (Осако, 88).
"Фрайбург" - "Хоффенхайм" 1:1
Голы: Крамарич, 40 - 0:1, Грифо (пен), 81 - 1:1
"Фрайбург": Мюллер, Хайнц, Линхарт, Шлоттербек (Гульде, 68), Гюнтер, Шмид, Хефлер, Кайтель (Темпельманн, 68), Шаллаи (Грифо, 68), Хелер (Петерсен, 77), Демирович (Чжон Ву Ен, 90).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош (Нордтвейт, 46), Ричардс (Фогт, 77), Сессеньон, Гриллич, Самассеку, Крамарич, Адамян (Баумгартнер, 61), Сков (Рюттер, 61), Бебу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20