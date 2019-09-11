"Бавария" сформировала новый командный совет из шести игроков
Во время летнего трансферного окна состав "Баварии" довольно серьёзно обновился.
В связи с этим тренерский штаб "ротен" сформировал новый командный совет.
В него вошли шесть футболистов - Мануэль Нойер, Джошуа Киммих, Давид Алаба, Тьяго Алькантара, Томас Мюллер и Роберт Левандовски.
"Бавария" стартовала в Бундеслиге с двух побед и ничьей. В турнирной таблице чемпионата мюнхенцы занимают второе место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0