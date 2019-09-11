"Бавария" сформировала новый командный совет из шести игроков

Теги бавария мюнхенйозуа киммихмануэль нойердавид алабатьяго алькантаратомас мюллерроберт левандовски

"Бавария" сформировала новый командный совет из шести игроков

Во время летнего трансферного окна состав "Баварии" довольно серьёзно обновился.

В связи с этим тренерский штаб "ротен" сформировал новый командный совет.

В него вошли шесть футболистов - Мануэль Нойер, Джошуа Киммих, Давид Алаба, Тьяго Алькантара, Томас Мюллер и Роберт Левандовски.

"Бавария" стартовала в Бундеслиге с двух побед и ничьей. В турнирной таблице чемпионата мюнхенцы занимают второе место.

Не пропустите: Нойер рассказал, когда завершит карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных

Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3 9
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 3 7
3 Вольфсбург Вольфсбург 3 7
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 3 7
5 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 3 6
6 Фрайбург Фрайбург 3 6
7 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 3 4
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 3 4
9 Шальке Шальке 3 4
10 Унион Берлин Унион Берлин 3 4
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 2 3
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 2 3
13 Кельн Кельн 3 3
14 Падерборн Падерборн 3 1
15 Аугсбург Аугсбург 2 1
16 Герта Герта 3 1
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 2 0
18 Майнц 05 Майнц 05 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов