"Бавария" сформировала новый командный совет из шести игроков

Во время летнего трансферного окна состав "Баварии" довольно серьёзно обновился.

В связи с этим тренерский штаб "ротен" сформировал новый командный совет.

В него вошли шесть футболистов - Мануэль Нойер, Джошуа Киммих, Давид Алаба, Тьяго Алькантара, Томас Мюллер и Роберт Левандовски.

"Бавария" стартовала в Бундеслиге с двух побед и ничьей. В турнирной таблице чемпионата мюнхенцы занимают второе место.

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