"Бавария" – "Шальке" - 2:1 (обзор)

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"Бавария" – "Шальке" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Шальке".

Не пропустите: Прагматичные мюнхенцы: "Бавария" обыгрывает "Шальке" на "Альянц-Арене". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 22 56
2 РБ Лейпциг 22 38
3 Боруссия Дортмунд 22 37
4 Айнтрахт Франкфурт 22 36
5 Байер Леверкузен 22 35
6 Шальке 22 34
7 Аугсбург 22 31
8 Хоффенхайм 22 31
9 Ганновер 96 22 31
10 Боруссия Менхенгладбах 21 31
11 Герта 22 30
12 Фрайбург 22 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 22 20
17 Гамбург 22 17
18 Кельн 22 13
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