"Бавария", "Шальке" и "Гамбург" поблагодарили Владимира Кличко за боксерскую карьеру

Известный украинский боксер Владимир Кличко сегодня официально завершил карьеру.

Немецкие клубы "Бавария", "Шальке" и "Гамбург" тепло отреагировали на эту новость и пожелали украинцу удачи.

"Желаем всего наилучшего в будущем! Ждем вас на наших матчах", - говорится в твиттере "Шальке".

"Владимир Кличко провел свой последний удар. Желаем всего наилучшего, чемпион", – написала пресс-служба "Баварии".

"Всего наилучшего, Владимир! Мы снимаем перед тобой шляпу. С нетерпением ждем на нашем стадионе", – заявили в "Гамбурге".

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