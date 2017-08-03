"Бавария", "Шальке" и "Гамбург" поблагодарили Владимира Кличко за боксерскую карьеру

Теги бавария мюнхенгамбургшальке

"Бавария", "Шальке" и "Гамбург" поблагодарили Владимира Кличко за боксерскую карьеру

Известный украинский боксер Владимир Кличко сегодня официально завершил карьеру.

Немецкие клубы "Бавария", "Шальке" и "Гамбург" тепло отреагировали на эту новость и пожелали украинцу удачи.

"Желаем всего наилучшего в будущем! Ждем вас на наших матчах", - говорится в твиттере "Шальке".

"Владимир Кличко провел свой последний удар. Желаем всего наилучшего, чемпион", – написала пресс-служба "Баварии".

"Всего наилучшего, Владимир! Мы снимаем перед тобой шляпу. С нетерпением ждем на нашем стадионе", – заявили в "Гамбурге".

Не пропустите: "Боруссия" озвучила стоимость Усмана Дембеле. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов