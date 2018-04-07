"Бавария" шестой раз кряду становится чемпионом Германии

"Бавария" одержала уверенную победу над "Аугсбургом" (4:1).

Таким образом, мюнхенский клуб за 5 туров до конца Бундеслиги оформил себе чемпионство. Они опережают "Шальке", который идет на 2-й позиции, на 17 очков.

Отметим, что "Бавария" становится чемпионом 6-й раз кряду. Всего это 28-й чемпионский титул клуба.

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