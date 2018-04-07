"Бавария" шестой раз кряду становится чемпионом Германии

Теги бавария мюнхен

"Бавария" шестой раз кряду становится чемпионом Германии

"Бавария" одержала уверенную победу над "Аугсбургом" (4:1).

Таким образом, мюнхенский клуб за 5 туров до конца Бундеслиги оформил себе чемпионство. Они опережают "Шальке", который идет на 2-й позиции, на 17 очков.

Отметим, что "Бавария" становится чемпионом 6-й раз кряду. Всего это 28-й чемпионский титул клуба.

Смотрите также обзор матча "Аугсбург" - "Бавария". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 29 72
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 28 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Боруссия Менхенгладбах 29 40
9 Штутгарт 28 38
10 Герта 29 36
11 Аугсбург 29 36
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 29 35
14 Фрайбург 29 30
15 Вольфсбург 29 29
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 29 22
18 Кельн 29 21
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