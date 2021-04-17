"Бавария" сильнее "Вольфсбурга" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги
Фото твиттер Бундеслиги
В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.
Выделим трудную гостевую победу "Баварии" над "Вольфсбургом", а также неожиданное разгромное поражение "Айнтрахта" от менхенгладбахской "Боруссии".
"Боруссия" М – "Айнтрахт" - 4:0
Голы: 1:0 – 10 Гинтер, 2:0 – 60 Хофманн, 3:0 – 67 Бенсебайни, 4:0 – 90 Вольф.
"Боруссия" М: Зиппель, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Вендт, 90), Лазаро (Вольф, 90), Хофманн (Херрманн, 82), Закария (Райтц, 90), Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 78).
"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Юнес, 65), Ильзанкер (Хасебе, 65), Ндика, Тута, Костич, Роде (Чендлер, 65), Соу, Камада (Баркок, 84), Андре Силва, Йович.
"Аугсбург" – "Арминия" - 0:0
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу (Оксфорд, 46), Удуохай, Яго, Калиджури, Варгас, Хедира (Груэсо, 46), Штробль, Хан, Рихтер (Финнбогасон, 65).
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (де Медина, 88), Кунце, Доан (Гебауэр, 77), Фогльзаммер, Клос (Шипплок, 69).
"Вольфсбург" – "Бавария" - 2:3
Голы: 0:1 – 15 Мусиала, 0:2 – 24 Шупо-Мотинг, 1:2 – 35 Вегорст, 1:3 – 37 Мусиала, 2:3 – 54 Филипп.
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Герхардт, Шлагер, Филипп (Бялек, 78), Жоао Виктор (Руссийон, 60), Баку (Брекало, 55), Вегорст.
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Люка Эрнандес (Ньянзу, 90), Дэвис, Алаба, Киммих, Мусиала (Коман, 73), Шупо-Мотинг, Мюллер, Сане (Хави Мартинес, 87).
"Фрайбург" – "Шальке" - 4:0
Голы: 1:0 – 7 Хелер, 2:0 – 22, пенальти Шаллаи, 3:0 – 50 Гюнтер, 4:0 – 74 Гюнтер.
"Фрайбург": Мюллер, Хайнц, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид (Кюблер, 79), Хефлер, Сантамария (Кайтель, 60), Шаллаи (Квон Чхан Хун, 77), Хелер (Чжон Ву Ен, 78), Демирович (Петерсен, 77).
"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Беккер (Сане, 68), Тиав, Колашинац, Айдин, Маскарель, Сердар (Мустафи, 56), Боздоган (Ут, 56), Харит (Хопп, 86), Хунтелар (Пасиенсия, 86).
"Унион" – "Штутгарт" - 2:1
Голы: 1:0 – 20 Премель, 2:0 – 43 Муса, 2:1 – 49 Ферстер.
"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 86), Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц, Гентнер (Ингвартсен, 62), Андрих, Премель (Грисбек, 85), Крузе, Муса (Тойхерт, 70).
"Штутгарт": Кобель, Штенцель (Ферстер, 46), Каминьски (Сиссе, 85), Антон, Мавропанос, Каразор, Томми (Чурлинов, 59), Дидави (Климович, 46), Эндо, Кулибали (Массимо, 46), Калайджич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20