"Бавария" сильнее "Вольфсбурга" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги

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В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.

Выделим трудную гостевую победу "Баварии" над "Вольфсбургом", а также неожиданное разгромное поражение "Айнтрахта" от менхенгладбахской "Боруссии".

"Боруссия" М – "Айнтрахт" - 4:0

Голы: 1:0 – 10 Гинтер, 2:0 – 60 Хофманн, 3:0 – 67 Бенсебайни, 4:0 – 90 Вольф.

"Боруссия" М: Зиппель, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Вендт, 90), Лазаро (Вольф, 90), Хофманн (Херрманн, 82), Закария (Райтц, 90), Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 78).

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Юнес, 65), Ильзанкер (Хасебе, 65), Ндика, Тута, Костич, Роде (Чендлер, 65), Соу, Камада (Баркок, 84), Андре Силва, Йович.



"Аугсбург" – "Арминия" - 0:0

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу (Оксфорд, 46), Удуохай, Яго, Калиджури, Варгас, Хедира (Груэсо, 46), Штробль, Хан, Рихтер (Финнбогасон, 65).

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (де Медина, 88), Кунце, Доан (Гебауэр, 77), Фогльзаммер, Клос (Шипплок, 69).



"Вольфсбург" – "Бавария" - 2:3

Голы: 0:1 – 15 Мусиала, 0:2 – 24 Шупо-Мотинг, 1:2 – 35 Вегорст, 1:3 – 37 Мусиала, 2:3 – 54 Филипп.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Герхардт, Шлагер, Филипп (Бялек, 78), Жоао Виктор (Руссийон, 60), Баку (Брекало, 55), Вегорст.

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Люка Эрнандес (Ньянзу, 90), Дэвис, Алаба, Киммих, Мусиала (Коман, 73), Шупо-Мотинг, Мюллер, Сане (Хави Мартинес, 87).



"Фрайбург" – "Шальке" - 4:0

Голы: 1:0 – 7 Хелер, 2:0 – 22, пенальти Шаллаи, 3:0 – 50 Гюнтер, 4:0 – 74 Гюнтер.

"Фрайбург": Мюллер, Хайнц, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид (Кюблер, 79), Хефлер, Сантамария (Кайтель, 60), Шаллаи (Квон Чхан Хун, 77), Хелер (Чжон Ву Ен, 78), Демирович (Петерсен, 77).

"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Беккер (Сане, 68), Тиав, Колашинац, Айдин, Маскарель, Сердар (Мустафи, 56), Боздоган (Ут, 56), Харит (Хопп, 86), Хунтелар (Пасиенсия, 86).



"Унион" – "Штутгарт" - 2:1

Голы: 1:0 – 20 Премель, 2:0 – 43 Муса, 2:1 – 49 Ферстер.

"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 86), Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц, Гентнер (Ингвартсен, 62), Андрих, Премель (Грисбек, 85), Крузе, Муса (Тойхерт, 70).

"Штутгарт": Кобель, Штенцель (Ферстер, 46), Каминьски (Сиссе, 85), Антон, Мавропанос, Каразор, Томми (Чурлинов, 59), Дидави (Климович, 46), Эндо, Кулибали (Массимо, 46), Калайджич.

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