"Бавария" сильнее "Вольфсбурга" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги

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"Бавария" сильнее "Вольфсбурга" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги

Фото твиттер Бундеслиги

В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.

Выделим трудную гостевую победу "Баварии" над "Вольфсбургом", а также неожиданное разгромное поражение "Айнтрахта" от менхенгладбахской "Боруссии".

"Боруссия" М – "Айнтрахт" - 4:0

Голы: 1:0 – 10 Гинтер, 2:0 – 60 Хофманн, 3:0 – 67 Бенсебайни, 4:0 – 90 Вольф.

"Боруссия" М: Зиппель, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Вендт, 90), Лазаро (Вольф, 90), Хофманн (Херрманн, 82), Закария (Райтц, 90), Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 78).

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Юнес, 65), Ильзанкер (Хасебе, 65), Ндика, Тута, Костич, Роде (Чендлер, 65), Соу, Камада (Баркок, 84), Андре Силва, Йович.
 

"Аугсбург" – "Арминия" - 0:0

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу (Оксфорд, 46), Удуохай, Яго, Калиджури, Варгас, Хедира (Груэсо, 46), Штробль, Хан, Рихтер (Финнбогасон, 65).

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (де Медина, 88), Кунце, Доан (Гебауэр, 77), Фогльзаммер, Клос (Шипплок, 69).
 

"Вольфсбург" – "Бавария" - 2:3

Голы: 0:1 – 15 Мусиала, 0:2 – 24 Шупо-Мотинг, 1:2 – 35 Вегорст, 1:3 – 37 Мусиала, 2:3 – 54 Филипп.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Герхардт, Шлагер, Филипп (Бялек, 78), Жоао Виктор (Руссийон, 60), Баку (Брекало, 55), Вегорст.

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Люка Эрнандес (Ньянзу, 90), Дэвис, Алаба, Киммих, Мусиала (Коман, 73), Шупо-Мотинг, Мюллер, Сане (Хави Мартинес, 87).
 

"Фрайбург" – "Шальке" - 4:0

Голы: 1:0 – 7 Хелер, 2:0 – 22, пенальти Шаллаи, 3:0 – 50 Гюнтер, 4:0 – 74 Гюнтер.

"Фрайбург": Мюллер, Хайнц, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид (Кюблер, 79), Хефлер, Сантамария (Кайтель, 60), Шаллаи (Квон Чхан Хун, 77), Хелер (Чжон Ву Ен, 78), Демирович (Петерсен, 77).

"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Беккер (Сане, 68), Тиав, Колашинац, Айдин, Маскарель, Сердар (Мустафи, 56), Боздоган (Ут, 56), Харит (Хопп, 86), Хунтелар (Пасиенсия, 86).
 

"Унион" – "Штутгарт" - 2:1

Голы: 1:0 – 20 Премель, 2:0 – 43 Муса, 2:1 – 49 Ферстер.

"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 86), Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц, Гентнер (Ингвартсен, 62), Андрих, Премель (Грисбек, 85), Крузе, Муса (Тойхерт, 70).

"Штутгарт": Кобель, Штенцель (Ферстер, 46), Каминьски (Сиссе, 85), Антон, Мавропанос, Каразор, Томми (Чурлинов, 59), Дидави (Климович, 46), Эндо, Кулибали (Массимо, 46), Калайджич.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
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16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
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