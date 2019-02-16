"Бавария" снова теряет Комана
"Бавария" в очередной раз потеряла из-за травмы своего вингера Кингсли Комана, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, 22-летний француз получил повреждение лодыжки в концовке матча 22-го тура немецкой Бундеслиги против "Аугсбурга".
Сроки восстановления футболиста пока неизвестны. Ранее он из-за проблем с голеностопом перенёс две операции и даже допускал, что завершит карьеру.
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заявил, что шансы Комана сыграть с "Ливерпулем" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов практически нулевые. Игра состоится 19 февраля в 23:00 мск.
Не пропустите: Ковач прокомментировал победу "Баварии" над "Аугсбургом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Журналист: "Верратти курит, пьёт и развлекается каждый день"
-
"Спартак" ограничил доступ прессы к тренировкам на заключительном сборе
-
Аллегри прокомментировал слухи о возможном трансфере Икарди в "Ювентус"
-
"Барселона" выбрала игрока, который следующим должен продлить контракт с клубом
-
"Наполи" задумался о продаже Мертенса
-
"Бавария" снова теряет Комана
-
Гончаренко назвал стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с "Ньюкаслом"
-
1
Неизвестные атаковали жену и детей Икарди
-
"Аталанта" - "Милан": видеотрансляция центрального матча 24-го тура Серии А
-
Кононов определился с заявкой "Спартака" на заключительный сбор
-
1
Конвейер талантов. Почему "Аякс" невозможно убить
-
Стало известно, почему Озил отказал ПСЖ
-
Девушка дня: Ирина Морозюк - горячая жена экс-защитника сборной Украины Николая Морозюка
-
Опубликованы фотографии новой формы "Милана"
-
Бородюк назвал фаворитов в чемпионской гонке РПЛ
-
1
Тренер "Вальядолида" дал совет Месси
-
Владелец "Монако" определился с новым вице-президентом клуба
-
"Вулверхэмптон" продлил контракты с двумя защитниками
-
Моуринью ярко высказался о распиаренности Неймара
-
Бонуччи повторил достижение Рамоса и Пике
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|21
|30
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|21
|23
|14
|Шальке
|21
|22
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|21
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12