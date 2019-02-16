"Бавария" снова теряет Комана

"Бавария" в очередной раз потеряла из-за травмы своего вингера Кингсли Комана, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 22-летний француз получил повреждение лодыжки в концовке матча 22-го тура немецкой Бундеслиги против "Аугсбурга".

Сроки восстановления футболиста пока неизвестны. Ранее он из-за проблем с голеностопом перенёс две операции и даже допускал, что завершит карьеру.

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заявил, что шансы Комана сыграть с "Ливерпулем" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов практически нулевые. Игра состоится 19 февраля в 23:00 мск.

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