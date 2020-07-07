"Бавария" снова взяла "золотой дубль", хотя пол сезона валяла дурака! Почему так случилось, и когда в Германии поменяется чемпион?

"Баварию" можно любить, "Баварию" можно ненавидеть, но к "Баварии" нельзя относиться равнодушно. В Германии один суперклуб – так сложилось исторически. "Бавария" нарастила свою мощь во второй половине прошлого века. Этому поспособствовали как объективные предпосылки: большое количество талантливых футболистов из региона (Франц Беккенбауэр, Зепп Майер, Герд Мюллер), мюнхенский "Олимпиаштадион", который приносил хорошую прибыль от билетов; так и грамотные действия руководства, которые заключались в своевременной реакции на коммерциализацию футбола. Ули Хёнесс перешел в управление клуба в 1979-м, сразу после завершения игровой карьеры. Он очень много сделал для становления "Баварии" – и внутренне, и внешне. Хёнесс поставил Баварию на рельсы постоянного роста. Клуб начал зарабатывать больше других, со временем разрыв в доходах рос. Сейчас этот разрыв грандиозный.



"Бавария" может выбросить 80 млн евро на Лукаса Эрнандеса и провести весь сезон без него. "Бавария" может за незначительную сумму продать Матса Хуммельса главному конкуренту, но наладить качественную оборону. Во время карантина, пока другие немецкие клубы максимально сокращали расходы и оценивали перспективу банкротства, на "Зебенер Штрассе" спокойно переодписывали контракты и вели трансферные переговоры. 8 подряд чемпионств "Баварии" – это не аномалия. Если бы "Ротэн" отдавали соперникам каждый второй титул – это была бы аномалия. У мюнхенцев много лет состав значительно сильнее, чем у конкурентов. Это вызвано размером кошелька. "Бавария" способна удерживать своих лучших игроков – зарплатой, трофеями, амбициями. Тогда как другие клубы вынуждены продавать звезд. Вокруг Дортмунда только и слухов: "Когда уйдет Санчо? Сколько заплатят за Холанда?" Гладбаху нужна Лига Чемпионов, чтобы укрепить состав. Лейпциг вообще не позиционирует себя топ-клубом, странно объявляя о трансфере Вернера. "Байер" не вышел в ЛЧ и потерял аргументы для того, чтобы убедить Хаверца. Конкуренты "Баварии" прямо на низком уровне. В разы ниже.



Для изменения ситуации (временного изменения, что немаловажно) есть два сценария. Первый – тренер-гений в одном из конкурентов. В последний раз титул у "Баварии" отбирал легендарный Юрген Клопп, хотя его "Боруссия" тогда также уступала мюнхенцам по ресурсам. Сейчас большие надежды на Юлиана Нагельсманна! Ему, как и его "Лейпцигу", пока не хватает опыта и мускулов. Однако 2-3 года союза могут вывести РБ на вершину. Второй сценарий – грубая ошибка самой "Баварии". Здесь за примером далеко идти не придется. Ковач подарил конкурентам полтора года слабой "Баварии". Недейственные методы хорвата наложились на беспечность руководства, которое затянуло с перестройкой. В итоге Дортмунд получил роскошный шанс взять серебряную салатницу. И если бы с Ковачем в ноябре не попрощались, пожалуй, стал бы чемпионом. Но шанс упущен. "Боруссия" и "Лейпциг" не были готовы воспользоваться застоем "красных". Когда появится новая возможность – неизвестно. Все сводится к тому, насколько слаба "Бавария", а в ближайшие годы регресс маловероятен. Сделав ставку на Ганси Флика, боссы клуба сорвали джекпот. Командой руководит тренер, который ставит зрелищный эффективный футбол и находится в хороших отношениях с раздевалкой.



Бавария освежила состав и пережила пик перестройки. Серж Гнабри и Кингсли Коман не дают повода ностальгировать по "Роббери", плюс появился Лерой Сане. В центре поля зажигает молодой дуэт Киммих-Горецка. Боатенг в порядке, но его уход не станет катастрофой из-за наличия Бенжамена Павара. Альфонсо Дэвис нашел свою позицию и стал лучшим левым защитником сезона. В Мюнхене очень продуктивно провели коронавирусную паузу, продолжив контракты с Мюллером и Нойером (пока не удалось еще переподписать Алабу и Алькантару, что является большим минусом – последний, по слухам, уже собрал чемоданы в "Ливерпуль"). Ману полностью оправился от неудачного периода и вернулся в элитный уровень. Томас снова расцвел с Ганси Фликом, побив рекорд по ассистам в Бундеслиге. Оба еще несколько сезонов могут играть в футбол высокого уровня, а за это время подготовят себе преемников. Нойер уже получил в распоряжение Алекса Нюбеля, под крыло Мюллера может попасть Кай Хаверц, если дождется предложения от "Баварии" следующим летом. Киммих, Сане, Горецка, Гнабри, Зюле, Хаверц, Нюбель – лидеры нового немецкого поколения, которым есть что доказывать, они не скоро потеряют мотивацию. И все они собираются в одном клубе (вопрос пока только по Хаверцу). Вернер в прошлом году также был в шаге от Мюнхена. Бавария скупает Бундеслигу? Да, никто даже не скрывает, что "Ротэн" собираюсь приглашать лучших немецких футболистов. Но сами игроки рвутся в "Баварию" – это единственное место в Германии, где можно реализовать самые высокие амбиции.

Доминация "Баварии" негативно влияет на популярность Бундеслиги? Частично. Но большинству иностранных болельщиков все равно интересна борьба за чемпионство. Однако есть важный нюанс – интрига должна достигаться прогрессом других команд, а не падением Баварии. "Мюнхенцы" стабильно стоят среди фаворитов в Лиге Чемпионов и тем самым демонстрируют лицо Бундеслиги. Вряд ли многих заинтересует чемпионат, в котором за титул будут бороться 5 слабых команд. Представьте на секунду "идеальный" немецкий футбол без Баварии – вы бы чаще включали матчи Бундеслиги? Для глобальных изменений нужны значительные финансовые вливания в другие клубы. Впрочем, кому они нужны и нужны ли вообще? Немецкий футбол – вещь в себе. В приоритете комфорт внутренней аудитории, а для фанов важнее независимость их клуба от инвесторов, а не трофеи. Им не хочется иметь дело с капризными иностранными владельцами, которые могут поднять цену на билеты или изменить клубные цвета. Правило 50+1 бережно хранится. И даже "Хоффенхайм" и "Лейпциг", которые очень грамотно и умеренно инвестировали "деньги со стороны", испытывают "буллинг" по этому поводу. Определенные сдвиги все же есть. Например, Ларс Виндхорст вливает сотни миллионов в "Герту" (недавно согласовали новый транш – 150 млн евро), и это не вызывает страшного массового возмущения. Во-первых, он немец. Во-вторых, люди более или менее согласны, что в столице должен быть топ-клуб. Возможно, со временем это придет в другие регионы. Возможно, новое поколение фанов изменит приоритеты. В современных реалиях "Бавария" сможет и в дальнейшем до середины чемпионата мучиться, скандалить, мариновать Мюллера в запасе, а затем резко добавить, выиграть 16 из 17 матчей второго круга и досрочно оформить очередное чемпионство. Пока не появятся Клопп у конкурентов или Ковач в Мюнхене!