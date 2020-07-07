"Бавария" снова взяла "золотой дубль", хотя пол сезона валяла дурака! Почему так случилось, и когда в Германии поменяется чемпион?

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"Бавария" снова взяла "золотой дубль", хотя пол сезона валяла дурака! Почему так случилось, и когда в Германии поменяется чемпион?

"Баварию" можно любить, "Баварию" можно ненавидеть, но к "Баварии" нельзя относиться равнодушно. В Германии один суперклуб – так сложилось исторически. "Бавария" нарастила свою мощь во второй половине прошлого века. Этому поспособствовали как объективные предпосылки: большое количество талантливых футболистов из региона (Франц Беккенбауэр, Зепп Майер, Герд Мюллер), мюнхенский "Олимпиаштадион", который приносил хорошую прибыль от билетов; так и грамотные действия руководства, которые заключались в своевременной реакции на коммерциализацию футбола. Ули Хёнесс перешел в управление клуба в 1979-м, сразу после завершения игровой карьеры. Он очень много сделал для становления "Баварии" – и внутренне, и внешне. Хёнесс поставил Баварию на рельсы постоянного роста. Клуб начал зарабатывать больше других, со временем разрыв в доходах рос. Сейчас этот разрыв грандиозный.

"Бавария" может выбросить 80 млн евро на Лукаса Эрнандеса и провести весь сезон без него. "Бавария" может за незначительную сумму продать Матса Хуммельса главному конкуренту, но наладить качественную оборону. Во время карантина, пока другие немецкие клубы максимально сокращали расходы и оценивали перспективу банкротства, на "Зебенер Штрассе" спокойно переодписывали контракты и вели трансферные переговоры. 8 подряд чемпионств "Баварии" – это не аномалия. Если бы "Ротэн" отдавали соперникам каждый второй титул – это была бы аномалия. У мюнхенцев много лет состав значительно сильнее, чем у конкурентов. Это вызвано размером кошелька. "Бавария" способна удерживать своих лучших игроков – зарплатой, трофеями, амбициями. Тогда как другие клубы вынуждены продавать звезд. Вокруг Дортмунда только и слухов: "Когда уйдет Санчо? Сколько заплатят за Холанда?" Гладбаху нужна Лига Чемпионов, чтобы укрепить состав. Лейпциг вообще не позиционирует себя топ-клубом, странно объявляя о трансфере Вернера. "Байер" не вышел в ЛЧ и потерял аргументы для того, чтобы убедить Хаверца. Конкуренты "Баварии" прямо на низком уровне. В разы ниже.

Для изменения ситуации (временного изменения, что немаловажно) есть два сценария. Первый – тренер-гений в одном из конкурентов. В последний раз титул у "Баварии" отбирал легендарный Юрген Клопп, хотя его "Боруссия" тогда также уступала мюнхенцам по ресурсам. Сейчас большие надежды на Юлиана Нагельсманна! Ему, как и его "Лейпцигу", пока не хватает опыта и мускулов. Однако 2-3 года союза могут вывести РБ на вершину. Второй сценарий – грубая ошибка самой "Баварии". Здесь за примером далеко идти не придется. Ковач подарил конкурентам полтора года слабой "Баварии". Недейственные методы хорвата наложились на беспечность руководства, которое затянуло с перестройкой. В итоге Дортмунд получил роскошный шанс взять серебряную салатницу. И если бы с Ковачем в ноябре не попрощались, пожалуй, стал бы чемпионом. Но шанс упущен. "Боруссия" и "Лейпциг" не были готовы воспользоваться застоем "красных". Когда появится новая возможность – неизвестно. Все сводится к тому, насколько слаба "Бавария", а в ближайшие годы регресс маловероятен. Сделав ставку на Ганси Флика, боссы клуба сорвали джекпот. Командой руководит тренер, который ставит зрелищный эффективный футбол и находится в хороших отношениях с раздевалкой.

Бавария освежила состав и пережила пик перестройки. Серж Гнабри и Кингсли Коман не дают повода ностальгировать по "Роббери", плюс появился Лерой Сане. В центре поля зажигает молодой дуэт Киммих-Горецка. Боатенг в порядке, но его уход не станет катастрофой из-за наличия Бенжамена Павара. Альфонсо Дэвис нашел свою позицию и стал лучшим левым защитником сезона. В Мюнхене очень продуктивно провели коронавирусную паузу, продолжив контракты с Мюллером и Нойером (пока не удалось еще переподписать Алабу и Алькантару, что является большим минусом – последний, по слухам, уже собрал чемоданы в "Ливерпуль"). Ману полностью оправился от неудачного периода и вернулся в элитный уровень. Томас снова расцвел с Ганси Фликом, побив рекорд по ассистам в Бундеслиге. Оба еще несколько сезонов могут играть в футбол высокого уровня, а за это время подготовят себе преемников. Нойер уже получил в распоряжение Алекса Нюбеля, под крыло Мюллера может попасть Кай Хаверц, если дождется предложения от "Баварии" следующим летом. Киммих, Сане, Горецка, Гнабри, Зюле, Хаверц, Нюбель – лидеры нового немецкого поколения, которым есть что доказывать, они не скоро потеряют мотивацию. И все они собираются в одном клубе (вопрос пока только по Хаверцу). Вернер в прошлом году также был в шаге от Мюнхена. Бавария скупает Бундеслигу? Да, никто даже не скрывает, что "Ротэн" собираюсь приглашать лучших немецких футболистов. Но сами игроки рвутся в "Баварию" – это единственное место в Германии, где можно реализовать самые высокие амбиции.

Доминация "Баварии" негативно влияет на популярность Бундеслиги? Частично. Но большинству иностранных болельщиков все равно интересна борьба за чемпионство. Однако есть важный нюанс – интрига должна достигаться прогрессом других команд, а не падением Баварии. "Мюнхенцы" стабильно стоят среди фаворитов в Лиге Чемпионов и тем самым демонстрируют лицо Бундеслиги. Вряд ли многих заинтересует чемпионат, в котором за титул будут бороться 5 слабых команд. Представьте на секунду "идеальный" немецкий футбол без Баварии – вы бы чаще включали матчи Бундеслиги? Для глобальных изменений нужны значительные финансовые вливания в другие клубы. Впрочем, кому они нужны и нужны ли вообще? Немецкий футбол – вещь в себе. В приоритете комфорт внутренней аудитории, а для фанов важнее независимость их клуба от инвесторов, а не трофеи. Им не хочется иметь дело с капризными иностранными владельцами, которые могут поднять цену на билеты или изменить клубные цвета. Правило 50+1 бережно хранится. И даже "Хоффенхайм" и "Лейпциг", которые очень грамотно и умеренно инвестировали "деньги со стороны", испытывают "буллинг" по этому поводу. Определенные сдвиги все же есть. Например, Ларс Виндхорст вливает сотни миллионов в "Герту" (недавно согласовали новый транш – 150 млн евро), и это не вызывает страшного массового возмущения. Во-первых, он немец. Во-вторых, люди более или менее согласны, что в столице должен быть топ-клуб. Возможно, со временем это придет в другие регионы. Возможно, новое поколение фанов изменит приоритеты. В современных реалиях "Бавария" сможет и в дальнейшем до середины чемпионата мучиться, скандалить, мариновать Мюллера в запасе, а затем резко добавить, выиграть 16 из 17 матчей второго круга и досрочно оформить очередное чемпионство. Пока не появятся Клопп у конкурентов или Ковач в Мюнхене!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Карлыч69
Карлыч69

Потому что Бундеслига - чемпионат одной команды.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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