"Бавария" снова забила 8, Роналду установил рекорд Серии "А", а "Ливерпуль" не оставил шансов "Челси": главные итоги европейских выходных!

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"Бавария" снова забила 8, Роналду установил рекорд Серии "А", а "Ливерпуль" не оставил шансов "Челси": главные итоги европейских выходных!

"Челси" еще не тот! Фрэнк Лэмпард не может в первых же матчах собрать дивиденды с грандиозной трансферной кампании: Зиеш, Чилуэлл и Силва не готовы играть, Хаверцу ищут оптимальную позицию, а Вернер ищет себя. В то же время Юрген Клопп выпустил Алькантару на поле через два дня после трансфера, а тот за 45 минут установил рекорд АПЛ по передачам и помог "Ливерпулю" уверенно побить "Челси". Чуть не забыли напомнить о Кэпе, который снова выставил себя клоуном. На неделе в Лондон приедет новый голкипер. Во всяком случае европейские СМИ говорят, что вопрос уже решен.

Взрывная смесь от Моуринью! Главное событие уикенда в "Тоттенхэме" – возвращение Гарета Бэйла. Громкая камбэк-кампания, хайп, однако старую звезду клуба менее чем за сутки затмили современные лидеры. Хын Мин Сон отгрузил "Саутгемптону" 4 гола – все из передач Харри Кейна. Такого никогда не случалось в матче АПЛ, а Сон и Кейн сформировали самую результативную связку чемпионата (24 гола с пасов друг другу). С этой феерией даже конфликт Сеу Жозе с Деле Алле отошел на второй план. А от Бэйла красивой игры (не в гольф) ждем через месяц – пока у него повреждение.

"Лестер" и "Эвертон" настроены снова разбить "большую шестерку" АПЛ. Два главных претендента на то, чтобы испортить жизнь грандам, в ударе – после двух туров возглавляют турнирную таблицу. "Эвертон" в субботу разбомбил Вест Бромвич. Калверт-Льюин оформил хет-трик, однако больше всего комплиментов досталось Хамесу. Колумбиец забивает, ассистирует и просто цветет на поле – никто и не сомневался, что воссоединение с Анчелотти пойдет ему на пользу. "Лестер", в свою очередь, в воскресенье перестрелял "Бернли", а Брендан Роджерс выиграл сотый матч в АПЛ. А кого будут выбивать эти претенденты из ТОП-6? В этот уикенд не понравился МЮ: мало креатива, мало входов в штрафную "Кристал Пэлас" и двойной нокаут от Заха.

"Бавария" осталась на своей волне, "Шальке" – тоже. Вот только волны разные. "Ротэн" фонтанируют успехом, а в "шахтеров" полная безнадежность. Гости из Гельзенкирхена почувствовали себя "Барселоной", пропустив 8 на "Альянц-Арене". Механизм Ганси Флика продолжает образцово работать. Левандовски забил только с пенальти, но вырезал эффектную рабону, Киммих ни на минуту не дал повода вспомнить уход Тьягу, Сане идеально влился в команду (гол и два ассиста на Гнабри). Лерой взял "десятку", а Серж – "семерку". Новые "Роббери" на 10 лет?

"Боруссия" Дортмунд – лучший детсад футбольного мира. В Дортмунде гарантируют развитие и переход в элитную школу. Родители доверяют такой репутации "Боруссии" и не зря. В каком еще топ-клубе возможен гол от 17-летних ребят? Джуд Беллингем отдал – Джио Рейна забил. При этом оба вышли на победный матч с Гладбахом в старте. Что важно, это не разовая акция, они выигрывают конкуренцию за места в основе. Говорить о крутизне Холанд и Санчо уже моветон, но и они своего уровня совсем не теряют!

Нулевой "Реал": атака на плечах Бензема, ворота под замком Куртуа. Чемпион Испании начал сезон с безголевого королевского дерби против "Сосьедада". Ставка Зизу на молодую братию в атаке (Винисиус, Родриго, Едегор) не сработала – на троих три удара. Бензема, который проводил 350-й матч в Примере, пытался самостоятельно спасти ситуацию, но возникли проблемы с реализацией. Мадрид вообще мог проиграть – баски имели две роскошные возможности, однако простили. Куртуа раз показал класс, потянув удар Исаака вплотную. Бельгиец в чемпионате парировал 23 из 25 последних ударов по своим воротам! Вот такой камбек после провала прошлого сезона!

Тройной удачный дебют для "Ювентуса" и пулемет Роналду. "Старая синьора" стартовала в Серии "А" с гроссмейстерской победы над "Сампдорией". Суперталант Деян Кулусевски забил шестым касанием мяча в футболке "Юве". Американский новичок Уэстон МакКенни сразу доказал, что может быть полезным не только в плане маркетинга за океаном, но и непосредственно на поле. Впрочем, с Аароном Рэмзи ребята все же не сравнялись – у того 6 ключевых передач. Одна из них превратилась в ассист для Роналду. Криш забил аж на 88-й, а перед тем 9 раз стрелял по воротам (рекорд сезона в топ-лигах). Таким выдался дебют Андреа Пирло в Серии "А" на тренерском мостике. Уже слышно восхищение "черно-белой" армии фанов после "гнета" Сарри. Видимо, пока рано! Еще не обошлось без привычного для Юве судейского скандала.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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