"Бавария" снова забила 8, Роналду установил рекорд Серии "А", а "Ливерпуль" не оставил шансов "Челси": главные итоги европейских выходных!
"Челси" еще не тот! Фрэнк Лэмпард не может в первых же матчах собрать дивиденды с грандиозной трансферной кампании: Зиеш, Чилуэлл и Силва не готовы играть, Хаверцу ищут оптимальную позицию, а Вернер ищет себя. В то же время Юрген Клопп выпустил Алькантару на поле через два дня после трансфера, а тот за 45 минут установил рекорд АПЛ по передачам и помог "Ливерпулю" уверенно побить "Челси". Чуть не забыли напомнить о Кэпе, который снова выставил себя клоуном. На неделе в Лондон приедет новый голкипер. Во всяком случае европейские СМИ говорят, что вопрос уже решен.
Взрывная смесь от Моуринью! Главное событие уикенда в "Тоттенхэме" – возвращение Гарета Бэйла. Громкая камбэк-кампания, хайп, однако старую звезду клуба менее чем за сутки затмили современные лидеры. Хын Мин Сон отгрузил "Саутгемптону" 4 гола – все из передач Харри Кейна. Такого никогда не случалось в матче АПЛ, а Сон и Кейн сформировали самую результативную связку чемпионата (24 гола с пасов друг другу). С этой феерией даже конфликт Сеу Жозе с Деле Алле отошел на второй план. А от Бэйла красивой игры (не в гольф) ждем через месяц – пока у него повреждение.
"Лестер" и "Эвертон" настроены снова разбить "большую шестерку" АПЛ. Два главных претендента на то, чтобы испортить жизнь грандам, в ударе – после двух туров возглавляют турнирную таблицу. "Эвертон" в субботу разбомбил Вест Бромвич. Калверт-Льюин оформил хет-трик, однако больше всего комплиментов досталось Хамесу. Колумбиец забивает, ассистирует и просто цветет на поле – никто и не сомневался, что воссоединение с Анчелотти пойдет ему на пользу. "Лестер", в свою очередь, в воскресенье перестрелял "Бернли", а Брендан Роджерс выиграл сотый матч в АПЛ. А кого будут выбивать эти претенденты из ТОП-6? В этот уикенд не понравился МЮ: мало креатива, мало входов в штрафную "Кристал Пэлас" и двойной нокаут от Заха.
"Бавария" осталась на своей волне, "Шальке" – тоже. Вот только волны разные. "Ротэн" фонтанируют успехом, а в "шахтеров" полная безнадежность. Гости из Гельзенкирхена почувствовали себя "Барселоной", пропустив 8 на "Альянц-Арене". Механизм Ганси Флика продолжает образцово работать. Левандовски забил только с пенальти, но вырезал эффектную рабону, Киммих ни на минуту не дал повода вспомнить уход Тьягу, Сане идеально влился в команду (гол и два ассиста на Гнабри). Лерой взял "десятку", а Серж – "семерку". Новые "Роббери" на 10 лет?
"Боруссия" Дортмунд – лучший детсад футбольного мира. В Дортмунде гарантируют развитие и переход в элитную школу. Родители доверяют такой репутации "Боруссии" и не зря. В каком еще топ-клубе возможен гол от 17-летних ребят? Джуд Беллингем отдал – Джио Рейна забил. При этом оба вышли на победный матч с Гладбахом в старте. Что важно, это не разовая акция, они выигрывают конкуренцию за места в основе. Говорить о крутизне Холанд и Санчо уже моветон, но и они своего уровня совсем не теряют!
Нулевой "Реал": атака на плечах Бензема, ворота под замком Куртуа. Чемпион Испании начал сезон с безголевого королевского дерби против "Сосьедада". Ставка Зизу на молодую братию в атаке (Винисиус, Родриго, Едегор) не сработала – на троих три удара. Бензема, который проводил 350-й матч в Примере, пытался самостоятельно спасти ситуацию, но возникли проблемы с реализацией. Мадрид вообще мог проиграть – баски имели две роскошные возможности, однако простили. Куртуа раз показал класс, потянув удар Исаака вплотную. Бельгиец в чемпионате парировал 23 из 25 последних ударов по своим воротам! Вот такой камбек после провала прошлого сезона!
COURTOIS!!!! #RSORMA pic.twitter.com/IXQDxTboxR— M•A•J (@Ultra_Suristic) September 20, 2020
Тройной удачный дебют для "Ювентуса" и пулемет Роналду. "Старая синьора" стартовала в Серии "А" с гроссмейстерской победы над "Сампдорией". Суперталант Деян Кулусевски забил шестым касанием мяча в футболке "Юве". Американский новичок Уэстон МакКенни сразу доказал, что может быть полезным не только в плане маркетинга за океаном, но и непосредственно на поле. Впрочем, с Аароном Рэмзи ребята все же не сравнялись – у того 6 ключевых передач. Одна из них превратилась в ассист для Роналду. Криш забил аж на 88-й, а перед тем 9 раз стрелял по воротам (рекорд сезона в топ-лигах). Таким выдался дебют Андреа Пирло в Серии "А" на тренерском мостике. Уже слышно восхищение "черно-белой" армии фанов после "гнета" Сарри. Видимо, пока рано! Еще не обошлось без привычного для Юве судейского скандала.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
главное
-
Субисаррета: "Мартино говорил Месси: "Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он выгонит меня"
-
"Спартак" намерен арендовать Орье с опцией выкупа
-
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии, установленный 120 лет назад
-
Главные новости дня: 21 сентября
-
"Реал" и "Ливерпуль" поборются за Мбаппе
Лента новостей
-
"Спартак" нашёл альтернативу Орье в "Наполи"
-
"Бавария" снова забила 8, Роналду установил рекорд Серии "А", а "Ливерпуль" не оставил шансов "Челси": главные итоги европейских выходных!
-
"Лидс" хочет усилиться вингером "Манчестер Юнайтед"
-
В Италии зарезали футбольного арбитра
-
"Парма" близка к подписанию экс-защитника "Зенита"
-
В "Химках" оценили возможность возвращения Юрана
-
Гвардиола прокомментировал победу "Манчестер Сити" над "Вулверхэмптоном"
-
Субисаррета: "Мартино говорил Месси: "Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он выгонит меня"
-
"Милан" нацелился на защитника "Шальке"
-
"Спартак" намерен арендовать Орье с опцией выкупа
-
Мората прилетел в Турин для завершения перехода в "Ювентус"
-
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии, установленный 120 лет назад
-
Жена Семака заподозрила, что у неё коронавирус
-
Главные новости дня: 21 сентября
-
Бывший нападающий ЦСКА Витиньо заразился коронавирусом
-
"Атлетико" может перехватить Кавани у "Реала"
-
1
Бывший нападающий "Спартака" Веллитон оформил хет-трик в азиатской Лиге Чемпионов
-
"Зенит" устроил яркое шоу в честь юбилея фанатского движения клуба
-
"Тоттенхэм" может перехватить Милика у "Ромы"
-
"Реал" и "Ливерпуль" поборются за Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18