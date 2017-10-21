"Бавария" со скрипом обыгрывает "Гамбург"
В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" в гостях одержала минимальную победу над "Гамбургом" благодаря голу Корентена Толиссо. Стоит отметить, что более тайма "Рекордмастер" играл с численным преимуществом после удаления Гидеона Юнга.
"Гамбург" – "Бавария" - 0:1
Гол: Толиссо, 52 - 0:1.
"Гамбург": Матения, Пападопулос, Маврай, ван Дронгелен (Ито, 76), Сакаи, Хунт (Холтби, 62), Юнг, Дикмайер, Дуглас Сантос, Хан (Костич, 76), Вуд.
"Бавария": Ульрайх, Зюле, Алаба, Рафинья, Хуммельс, Толиссо, Видаль, Хамес (Мюллер, 46; Алькантара, 55), Роббен, Коман (Киммих, 90), Левандовски.
Удаление: Юнг (39).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|20
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|20
|3
|РБ Лейпциг
|9
|19
|4
|Шальке
|9
|16
|5
|Хоффенхайм
|8
|15
|6
|Ганновер 96
|9
|15
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|14
|9
|Байер Леверкузен
|9
|12
|10
|Аугсбург
|9
|12
|11
|Майнц 05
|9
|10
|12
|Штутгарт
|9
|10
|13
|Герта
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Гамбург
|9
|7
|16
|Фрайбург
|8
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|9
|2