"Бавария" со скрипом обыгрывает "Гамбург"

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"Бавария" со скрипом обыгрывает "Гамбург"

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" в гостях одержала минимальную победу над "Гамбургом" благодаря голу Корентена Толиссо. Стоит отметить, что более тайма "Рекордмастер" играл с численным преимуществом после удаления Гидеона Юнга.

"Гамбург" – "Бавария" - 0:1

Гол: Толиссо, 52 - 0:1.

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Маврай, ван Дронгелен (Ито, 76), Сакаи, Хунт (Холтби, 62), Юнг, Дикмайер, Дуглас Сантос, Хан (Костич, 76), Вуд.

"Бавария": Ульрайх, Зюле, Алаба, Рафинья, Хуммельс, Толиссо, Видаль, Хамес (Мюллер, 46; Алькантара, 55), Роббен, Коман (Киммих, 90), Левандовски.

Удаление: Юнг (39).

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