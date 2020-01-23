"Бавария" собирается переманить защитника "РБ Лейпциг"
Защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано стал трансферной целью "Баварии", сообщает Sky Sport Germany.
По информации источника, "ротен" заинтересованы в приобретении французского центрбека грядущим летом.
Ожидается, что "быки" потребуют за перспективного футболиста, на которого также претендует "Арсенал", 30-40 миллионов евро.
21-летний Упамекано отказался продлевать контракт с "РБ Лейпциг", истекающий в июне 2021 года, поэтому клуб готов рассматривать предложения о его продаже.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|18
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|33
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Байер Леверкузен
|18
|31
|7
|Фрайбург
|18
|29
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Вольфсбург
|18
|24
|10
|Аугсбург
|18
|23
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|21
|12
|Унион Берлин
|18
|20
|13
|Кельн
|18
|20
|14
|Герта
|18
|19
|15
|Майнц 05
|18
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15
|18
|Падерборн
|18
|12