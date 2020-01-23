"Бавария" собирается переманить защитника "РБ Лейпциг"

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"Бавария" собирается переманить защитника "РБ Лейпциг"

Защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано стал трансферной целью "Баварии", сообщает Sky Sport Germany. 

По информации источника, "ротен" заинтересованы в приобретении французского центрбека грядущим летом.

Ожидается, что "быки" потребуют за перспективного футболиста, на которого также претендует "Арсенал", 30-40 миллионов евро.

21-летний Упамекано отказался продлевать контракт с "РБ Лейпциг", истекающий в июне 2021 года, поэтому клуб готов рассматривать предложения о его продаже.

Не пропустите: "Бавария" объявила о переходе хавбека "Аякса". | http://soccernews.ru
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