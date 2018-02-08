"Бавария" собирается продлить контракты с Рибери и Роббеном

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"Бавария" собирается продлить контракты с Рибери и Роббеном

"Бавария" намерена продлить контракты с группой ветеранов команды, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб готовит новые контракты для 34-летних полузащитников Франка Рибери и Арьена Роббена, 32-летнего защитника Рафиньи и 29-летнего вратаря Свена Ульрайха.

Стоит отметить, что нынешние контракты этих игроков истекают летом.

Не пропустите: Летом "Бавария" намерена расстаться с Видалем и Алькантарой. | http://soccernews.ru

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Зенден

Рибери сильно сдал в последние годы, а Арьен - молодец, держит себя на привычном уровне.

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