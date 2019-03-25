"Бавария" согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом

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"Бавария" согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом

Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес летом должен перебраться в "Баварию".

Как сообщает Get Football News France, игрок заключит с клубом шестилетний контракт, по которому будет зарабатывать 13 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что трансфер Эрнандеса обойдется "Баварии" в 80 миллионов евро.

Напомним, что "Бавария" пыталась подписать игрока минувшей зимой, однако тогда "Атлетико" не отпустил его.

В этом сезоне Эрнандес провел 22 игры, в которых отметился одним забитым мячом.

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