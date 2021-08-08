"Бавария" согласовала контракт с Забитцером

Фото: инстаграм Забитцера

"Бавария" продолжает работу над трансфером хавбека "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера.

По сведениям журналиста Николо Скиры, мюнхенский клуб согласовал с 27-летним австрийцем контракт до 2026 года.

Напомним, что контракт футболиста с "РБ Лейпцигом" истекает следующим летом и он отказывается его продлевать.

Ранее сообщалось, что "Бавария" готова предложить за игрока 18 миллионов евро плюс бонусы.

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