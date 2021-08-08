"Бавария" согласовала контракт с Забитцером
Фото: инстаграм Забитцера
"Бавария" продолжает работу над трансфером хавбека "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера.
По сведениям журналиста Николо Скиры, мюнхенский клуб согласовал с 27-летним австрийцем контракт до 2026 года.
Напомним, что контракт футболиста с "РБ Лейпцигом" истекает следующим летом и он отказывается его продлевать.
Ранее сообщалось, что "Бавария" готова предложить за игрока 18 миллионов евро плюс бонусы.
Читайте также: Забитцер требует продать его в "Баварию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Шварц прокомментировал победу над ЦСКА
-
"Рубин" вырвал победу у "Ахмата" играя в большинстве
-
"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ
-
"Атлетик Бильбао" сыграл вничью с "Ливерпулем" на Энфилде
-
"Реал" сыграл вничью с "Миланом" в товарищеском матче
-
Семин прокомментировал ничью с "Химками"
-
1
Партнеры "Барселоны" пытаются заблокировать переход игрока в ПСЖ
-
Агент Лаутаро Мартинеса успокоил фанатов "Интера"
-
Президент "Барселоны" Лапорта попрощался с Месси
-
11
Месси попрощался с "Барселоной"
-
Официально: Коваленко перешел в "Специю"
-
"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче Семина
-
Источник: Ребров не возглавит украинскую сборную
-
"Тоттенхэм" сделал предложение "Интеру" по Лаутаро Мартинесу
-
Оливер Кан озвучил цель "Баварии" на новый сезон
-
1
Агуэро и Лангле пропустят начало сезона для "Барселоны"
-
Зарема прокомментировал удаление своего телеграм-канала
-
Тони Кроос: "Меня не удивит переход Мбаппе в "Реал" в этом месяце"
-
Болельщики "Валенсии" хотят видеть грузинского вратаря основным в своей команде
-
1
Стало известно, почему Месси не смог играть за "Барселону" бесплатно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20