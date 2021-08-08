"Бавария" согласовала контракт с Забитцером

Теги бавария мюнхенмарсель забитцеррб лейпцигтрансферы

"Бавария" согласовала контракт с Забитцером Фото: инстаграм Забитцера

"Бавария" продолжает работу над трансфером хавбека "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера.

По сведениям журналиста Николо Скиры, мюнхенский клуб согласовал с 27-летним австрийцем контракт до 2026 года.

Напомним, что контракт футболиста с "РБ Лейпцигом" истекает следующим летом и он отказывается его продлевать.

Ранее сообщалось, что "Бавария" готова предложить за игрока 18 миллионов евро плюс бонусы.

Читайте также: Забитцер требует продать его в "Баварию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов