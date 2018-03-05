"Бавария" согласовала новый контракт с Киммихом

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих близок к продлению контракта со своим клубом, сообщает Kicker.

По сведениям издания, стороны уже согласовали условия нового соглашения, которое будет рассчитано до 2022 или 2023 года.

Напомним, что действующий контракт Киммиха с "Баварией" истекает в 2020 году. В этом сезоне 23-летний фулбек сыграл за мюнхенцев 33 матча, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.

Не пропустите: Мюллер вышел на четвёртое место по голам за "Баварию" в Бундеслиге. | http://soccernews.ru