"Бавария" согласовала новый контракт с Киммихом
Защитник "Баварии" Джошуа Киммих близок к продлению контракта со своим клубом, сообщает Kicker.
По сведениям издания, стороны уже согласовали условия нового соглашения, которое будет рассчитано до 2022 или 2023 года.
Напомним, что действующий контракт Киммиха с "Баварией" истекает в 2020 году. В этом сезоне 23-летний фулбек сыграл за мюнхенцев 33 матча, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|63
|2
|Шальке
|25
|43
|3
|Боруссия Дортмунд
|25
|42
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|42
|5
|Байер Леверкузен
|25
|41
|6
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Хоффенхайм
|25
|35
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|35
|9
|Штутгарт
|25
|33
|10
|Аугсбург
|25
|32
|11
|Ганновер 96
|25
|32
|12
|Герта
|25
|31
|13
|Фрайбург
|25
|29
|14
|Вердер Бремен
|25
|27
|15
|Вольфсбург
|25
|25
|16
|Майнц 05
|25
|25
|17
|Гамбург
|25
|18
|18
|Кельн
|25
|17