"Бавария" согласовала новый контракт с Киммихом

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"Бавария" согласовала новый контракт с Киммихом

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих близок к продлению контракта со своим клубом, сообщает Kicker.

По сведениям издания, стороны уже согласовали условия нового соглашения, которое будет рассчитано до 2022 или 2023 года.

Напомним, что действующий контракт Киммиха с "Баварией" истекает в 2020 году. В этом сезоне 23-летний фулбек сыграл за мюнхенцев 33 матча, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. 

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